Новое видео взрыва метеороида над Камчаткой появилось в распоряжении «КП». Жители полуострова стали свидетелями редкого события - над полуостровом пролетело небесное тело. Напомним, что болид вошел в атмосферу Земли утром, 11 января. Спустя 55 секунд движения в плотных слоях «пришелец» взорвался, оставив после себя вопросы и несколько ярких кадров.После того, как видео взрыва болида стало распространяться в социальных сетях, специалисты стали выяснять подробности. Оказалось, что Камчатку посетил метеороид - небесное тело, которое взрывается в атмосфере и не долетает до земли. Метеорит же, наоборот, падает и может спровоцировать стихийные бедствия разных масштабов.Исходя из полученных данных, диаметр камчатского метеороида был примерно десять метров. Энергия взрыва находилась в пределах одной-пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.Кадры падения болида - ценный материал для изучения. Если в распоряжении специалистов окажется несколько записей события с разного расстояния и ракурсов, то можно определить из какой точки солнечной системы прибыл «пришелец». Один из очевидцев поделился другим видео взрыва метеороида. Кадры публикует «КП».ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:«Это туристы с Марса»: метеороид взорвался в небе над КамчаткойПадение небесного тела смогли зафиксировать очевидцы и поделиться кадрами в социальных сетях (подробнее)Видео взрыва метеороида над Камчаткой сняли очевидцыВ сети появилось видео взрыва метеороида над Камчаткой 11 января 2020 года (подробнее)«Нам повезло»: ученый назвал редким явлением взрыв крупного метеороида над КамчаткойБолид взорвался в атмосфере, возможно, мелкие осколки долетели до земли (подробнее)