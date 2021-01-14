Запись в инстаграме пользователя 38vi38 появилась спустя полдня после разыгравшейся в двухкомнатной квартире на Пятой площадке трагедии, в которой погибли пятеро человек, двое из которых дети. Виктория, судя по всему, является дочерью погибшей женщины.В злополучной квартире той ночью ее не было, а утром она узнала, что в один момент лишилась матери, отчима, брата, сестры и дедушки. Не в силах держать это в себе, она поделилась переживаниями и жуткими подробностями произошедшего у себя на страничке.- Спасатели сказали, что мама и отчим пытались выбраться из квартиры - их тела нашли около входной двери. Аня задохнулась в постели. Спи сладко, моя спящая красавица. Ваню увозили в больницу, пытались откачать. Ничего не вышло, - пишет Виктория. - Я больше всего не могу поверить и смириться с тем, что мамы, Ани и Вани больше нет. И не будет больше никогда. Я просто не могу в это поверить.Молодая девушка задается вопросом - почему это произошло именно с ней? По мнению Виктории, если бы она была рядом, то смогла бы предотвратить трагедию.- Вчера я была последней, кто видел их всех живыми, счастливыми, любимыми. Почему именно я была последней? Почему я не была с ними в тот момент, когда это все случилось? Я же не спала в это время, когда все произошло. Будь я с ними, этого могло и не произойти. Столько вопросов и ни одного ответа, - делится переживаниями Виктория. - Я не знаю, как дальше жить. Это уже будет не жизнь, а тупое существование. Я не могу без вас. Просто не могу. Вы были моим смыслом жизни, моей опорой, моей радостью, моим миром.Там же на страничке есть и просьба о помощи. Молодой девушке придется сейчас хоронить пятерых членов семьи и ремонтировать выгоревшую квартиру.Напомним, что трагедия в Индустриальном районе Хабаровска произошла около трех часов ночи. Несмотря на то, что пожарные прибыли к месту происшествия очень быстро, всего за восемь минут, к сожалению, помочь никому уже не смогли. Пятеро человек погибли от удушья.Одна из предварительных причин пожара - непотушенная сигарета, от которой загорелся матрас, едкий дым от него мог убить людей. Еще одна версия - замыкание проводки. По словам соседей, возле подъезда стоял автомобиль погибших, в котором находился обогреватель, подключенный к розетке в квартире. Жильцы дома видели, что из окна к транспортному средству был протянут силовой шнур.Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и представители прокуратуры, задача которых разобраться в причинах произошедшего.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- «Людям не хватило нескольких шагов, чтобы спастись»: страшные подробности пожара в Хабаровске. Семья с детьми задохнулась ночью в квартире многоэтажки на Пятой площадке (подробнее)- Стала известна предварительная причина трагического пожара в Хабаровске, унесшего жизни пяти человек. Скорее всего людей погубила непогашенная сигарета (подробнее)- В Хабаровске во время пожара в панельной девятиэтажке погибла семья с маленькими детьми. Площадь возгорания была небольшой - всего 10 квадратных метров (подробнее)