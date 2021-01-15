14 января стало известно о страшной трагедии в Хабаровске. Во время пожара, возникшего в одной из двухкомнатных квартир девятиэтажного дома по улице Белорусской на Пятой площадке, погибли сразу пять человек. Семейная пара, двое детей и пожилой мужчина.Несмотря на то, что пожарным понадобилось всего восемь минут, чтобы добраться до места происшествия, спасти никого не удалось. Как выяснилось, в злосчастной квартире была не вся семья - двое детей не ночевали дома и остались живы. И сейчас на их плечи ложится не только забота о ремонте выгоревшей квартиры, но и похороны пяти человек. Об этом в своем инстаграме вчера писала дочь погибшей женщины - Виктория.- Я не хочу давить на жалость и просить помощи, но она мне и моей семье сейчас необходима, как никогда, - делится молодая девушка. - Нам теперь нужно хоронить сразу пять членов семьи. Квартира вся выгорела полностью. Спасатели снесли с петель входную дверь, разбили окно. Тех денег, которые я откладывала для себя, не хватит.Сразу после трагедии в правительстве края собрали членов комиссии по ЧС - рассматривался вопрос о предотвращении таких трагедий и помощи выжившим. Первым отреагировал мэр Хабаровска, который пообещал, что похороны возьмет на себя мэрия.- Накануне в городе произошла страшная трагедия, унесшая жизни пяти хабаровчан. Ночью 14 января из-за пожара в квартире многоэтажного дома №2 по улице Белорусской погибли люди, - написал Сергей Кравчук в своем инстаграме. - Соболезную всем родственникам погибших. Администрация города берет на себя организацию и полную оплату всех траурных мероприятий из бюджета города. Сегодня поручил руководителям соответствующих подразделений заняться организацией всех необходимых вопросов.Напомним, что о пожаре в квартире очевидцы сообщили в четвертом часу утра. Пожарные достаточно оперативно прибыли на вызов, но, к сожалению, спасти никого уже не смогли. Как рассказывали очевидцы, когда взломали дверь, чтобы проникнуть в горящую квартиру, перед ними предстала страшная картина.Двое взрослых пытались доползти до входной двери, видимо, чтобы запустить свежий воздух в квартиру, и задохнулись буквально в нескольких шагах от цели. Девочка погибла в постели, в мальчике к моменту прибытия спасателей жизнь еще теплилась. Его пытались откачать врачи скорой помощи, но, к сожалению, безуспешно. Дедушка тоже погиб на своей кровати.Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники прокуратуры. Предварительной причиной пожара называют непогашенную сигарету, от которой загорелся матрас.Но есть версия, что роковую роль мог сыграть обогреватель, установленный в машине, принадлежащей семье. Провода от него тянулись в квартиру, и проводка могла не выдержать напряжения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- «Я просто не могу в это поверить»: родственница погибших на пожаре в Хабаровске поделилась переживаниями в соцсетях. Девушка в один момент лишилась сразу пятерых членов семьи (подробнее)- «Людям не хватило нескольких шагов, чтобы спастись»: страшные подробности пожара в Хабаровске. Семья с детьми задохнулась ночью в квартире многоэтажки на Пятой площадке (подробнее)- Стала известна предварительная причина трагического пожара в Хабаровске, унесшего жизни пяти человек. Скорее всего людей погубила непогашенная сигарета (подробнее)- В Хабаровске во время пожара в панельной девятиэтажке погибла семья с маленькими детьми. Площадь возгорания была небольшой - всего 10 квадратных метров (подробнее)