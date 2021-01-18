Сразу из на удивление снежной Казани хабаровские армейцы отправились в холодный и тоже снежный Мурманск, где прошел очередной матч чемпионата России в суперлиге по хоккею с мячом. Мурманск дома традиционно неуступчив и агрессивен, Хабаровск на выезде традиционно осторожен.Местной команде в первом тайме немного повезло с погодой - снег, которого гости «наелись» еще в Казани, опять спутал все планы тренерского штаба армейцев и заставил максимально упрощать игру. Первыми счет открыли хозяева - Даниил Тюкавин на контратаке прорвался к воротам и в отличие от нападающих хабаровской команды своего не упустил.Дальше игра шла в «шашечки» - стоило кому-то вырваться вперед, соперник тут же сравнивал счет. Но в итоге на перерыв северяне ушли, имея преимущество в один мяч, гол был забит, что называется, «в раздевалку» и весьма вдохновил местных болельщиков.К началу второго тайма снег кончился и поле наконец-то почистили. Ощутив под коньками лед, а не снежную крошку, хабаровчане заметно прибавили и сумели забить в ворота команды-хозяина сразу шесть мячей, «Мурман» ответил только двумя.Стоит отметить, что в концовке матча мурманчане едва не перехватили инициативу, но Ильяс Хандаев взял тайм-аут и сбил атакующий настрой хозяев. Итог матча - 5:8 в пользу «СКА-Нефтяника».- В связи с погодными условиями мы провели сегодня два разный тайма, - отметил после матча Ильяс Хандаев, главный тренер «СКА-Нефтяника». - Когда пошел снег, я сказал - как бы нам ни не хотелось играть в такой хоккей, но это тоже хоккей и в него тоже надо играть. Мало того - до этого были тяжелые выездные игры и накопилась усталость. Но ребята молодцы - с честью вышли из этой ситуации.Следующую игру - к слову сказать, это будет заключительный матч в выездной серии хабаровчан в этом месяце - армейцы проведут со вторым чемпионом прошлого сезона, обладателем Кубка России - московским «Динамо». Матч, несмотря на погоду, будет жарким, «бело-голубые» наверняка попытаются отыграться за поражение, полученное от «красно-черных» в матче за Суперкубок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Коньки не едут, дайте лыжи: хабаровский «СКА-Нефтяник» несмотря на погоду обыграл «Ак Барс-Динамо» со счетом 3:1. Сильный снегопад в Казани превратил русский хоккей в крокет (подробнее)- В хабаровском «СКА-Нефтянике» играет лучший спортсмен Финляндии 2020 года. Туомас Мяяття также является обладателем титула лучшего игрока шведской Элитсерии прошлого сезона (подробнее)- Подтвердили класс: хабаровский «СКА-Нефтяник» победил ульяновскую «Волгу» в первом выездном матче года со счетом 7:2. Судьба поединка решилась во втором тайме, когда армейцы забили пять безответных мячей (подробнее)В ТЕМУ:- Расписание матчей хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» на январь 2021 года. Большую часть месяца армейцы проведут на выезде, играя на открытом льду (подробнее)- Пятый Суперкубок наш! Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в титульном матче московское «Динамо» со счетом 4:2. Хабаровские армейцы наконец подобрали ключ к обороне «бело-голубых» и одержали уверенную победу (подробнее)