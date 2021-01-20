После заставшего немного приуныть болельщиков хабаровского клуба ухода Рамазана Гаджимурадова, пришли и хорошие новости – команду пополнили два новых футболиста: нападающий Кирилл Колесниченко, уже выступавший за «красно-синих» в сезоне 2017 – 2018 годов, и Святослав Георгиевский, экс-полузащитник подмосковных «Химок».Оба игрока имею неплохой опыт игры в «Премьер-Лиге» и как полагают в тренерском штабе хабаровских армейцев смогут усилить команду накануне кубкового матча с ЦСКА.- Первым пополнением армейской команды стал нападающий Кирилл Колесниченко, - рассказали в пресс-службе ФК «КА-Хабаровск». - Осень 2020 года форвард провёл в волгоградском «Роторе», который сейчас выступает в Тинькофф-РПЛ. В хабаровский клуб Кирилл, права на которого принадлежат «Кайрату» из Казахстана, перешёл на условиях субаренды, рассчитанной до конца сезона.Как отмечают в хабаровском клубе Кирилл родился 31 января 2000 года. Таким образом в Олимп-ФНЛ он попадает под «правило молодого игрока». За «СКА-Хабаровск» будет выступать под номером 20.ДАННЫЕ КИРИЛЛА КОЛЕСНИЧЕНКО:Рост – 182 сантиметров. Вес – 80 килограммов.Родился в г. Камышин, Волгоградской области.Воспитанник академии «Чертаново», является двукратным чемпионом России среди учащихся спортивных школ, причём на обоих Первенствах, в 2014 и 2015 году, завоёвывал приз лучшему бомбардиру соревнований. Кроме того, Колесниченко становился чемпионом и обладателем Кубка Москвы, побеждал с «Чертаново» на многочисленных Всероссийских и международных турнирах, забивал юношеской «Барселоне» во время поездки команды чертановцев в Каталонию.В 2015 году Кирилл был внесён в официальную заявку «Чертаново» в ПФЛ, став самым молодым профессиональным игроком в России на тот момент. В 2016 дебютировал за столичную команду, выйдя на замену. В первой половине сезона 2017/18 сыграл за «Чертаново» одну игру в Кубке России и 10 игр в первенстве.В феврале 2018 года в последний день зимней трансферной кампании был заявлен за «СКА-Хабаровск», выступавший на тот момент в РФПЛ. 17 марта 2018 года в домашнем матче 23-го тура против «Урала», выйдя на поле на 87-й минуте встречи на замену Владиславу Никифорову, дебютировал в премьер-лиге, став при этом первым игроком поколения 2000-х, вышедшим на поле в элитном российском дивизионе.В том же, 2018-м году вернулся в «Чертаново».В марте 2020 года подписал контракт с казахстанским «Кайратом». 3 сентября 2020 года перешел из алма-атинского клуба в волгоградский «Ротор» на правах аренды.В январе 2021 года был отдан в субаренду в «СКА-Хабаровск».- Вторым пополнением хабаровской команды стал воспитанник ЦСКА, бывший полузащитник «Химок» Святослав Георгиевский, - отметили в пресс-службе хабаровского СКА. - Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. За «СКА-Хабаровск» он будет выступать под номером 9.ДАННЫЕ СВЯТОСЛАВА ГЕОРГИЕВСКОГО:Рост 176 сантиметров, вес 67 килограммов.Родился 21 августа 1995 года в Москве.Святослав Георгиевский начал заниматься футболом в спортивной школе «Крылья Советов» (Москва). В 12 лет попал в школу ЦСКА, где занимался в одной группе с Александром Головиным и Максимом Мартусевичем.С 2013 по 2015 играл за молодёжный состав ЦСКА, а также сыграл одну игру в Кубке России за основной состав. В Юношеской лиге УЕФА 2013/14 в семи матчах забил пять голов.В июле 2015 перешёл в «Кубань», где 7 ноября 2015 года дебютировал в РФПЛ.28 июня 2016 года подписал контракт с махачкалинским «Анжи» сроком на три года. Летом 2017 года перешёл в самарские «Крылья Советов», в составе которых отыграл один год. Далее, выступал за московский «Арарат» и красногорский «Зоркий». С 2020 года – игрок ФК «Химки».В январе 2021 года перешёл в «СКА-Хабаровск» в статусе свободного агента.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Началось: завтра «СКА-Хабаровск» сыграет первый футбольный матч в 2021 году. Армейцы проведут товарищескую встречу с молодежной командой «Краснодар», игру можно будет посмотреть в прямом эфире (подробнее)- И все-таки он ушел: Рамазан Гаджимурадов покидает «СКА-Хабаровск», чтобы играть в «Премьер-Лиге». Хабаровский клуб становится стартовой площадкой для молодых, перспективных футболистов (подробнее)- У «СКА-Хабаровска» новый тренер - Дмитрий Воецкий. Специалист уже присоединился к команде в Турции (подробнее)В ТЕМУ:- Главное, что не в Хабаровск летим: в 1/8 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с ЦСКА. Игры этой стадии пройдут 20-21 февраля 2021 года (подробнее)- Я ему написал и попросил прощения: нападающий «СКА-Хабаровска» принес извинения Дарко Йевтичу. Жуткое столкновение, во время которого игрок «Рубина» потерял сознание, произошло в первом тайме кубкового матча (подробнее)- Выбиваем казанцев: «СКА-Хабаровск» в кубковом матче победил «Рубин» с минимальным счетом. Победный гол в матче забил Рамазан Гаджимурадов (подробнее)