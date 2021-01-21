«СКА-Хабаровск» одержал первую в этом году победу над «Краснодаром-М» со счетом 2:0. Фото ФК «Краснодар»

Понятно, что матч этот из серии товарищеских, и молодежка Краснодара - не тот соперник, чтобы составить конкуренцию «крепкому середнячку» Футбольной национальной лиги, но все равно приятно.

«СКА-Хабаровск» одержал первую в этом году победу над «Краснодаром-М» со счетом 2:0. Фото ФК «Краснодар»

К тому же в этом матче можно было увидеть новичков хабаровской команды и игроков, к которым только присматривается тренерский штаб «красно-синих». Креативной игрой порадовал полузащитник Святослав Георгиевский, как башня над остальными футболистами возвышался Эммерсон, вышедший на поле центральным защитником.

«СКА-Хабаровск» одержал первую в этом году победу над «Краснодаром-М» со счетом 2:0. Фото ФК «Краснодар»

- В силу различных причин тренерский штаб не включил в заявку на игру четверых футболистов. Колесниченко тренируется с командой всего пару дней и пока «наверстывает упущенное» в тренировках, а Никифоров, Мануйлов и Грачев получили микротравмы, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Игра велась почти без остановок в достаточно высоком темпе, и соскучившиеся по футболу армейцы смотрелись на поле весьма неплохо, даже по сравнению со своими молодыми оппонентами. Первый гол в ворота «быков» был забит уже на 17 минуте поединка.

«СКА-Хабаровск» одержал первую в этом году победу над «Краснодаром-М» со счетом 2:0. Фото ФК «Краснодар»

- На 17 минуте, метров с 25-ти, пробил Семен Матвийчук, - поделились информацией в хабаровском СКА. - Голкипер «Краснодара» мяч отбил, но подоспевший на добивание Дмитрий Барков открыл счет в матче. Удвоено преимущество армейцев было перед самым перерывом. После подачи углового защитники молодых «быков» в верховой борьбе отправили мяч в собственные ворота.

Собственно, это все голы, забитые в этом матче. У краснодарцев была возможность «размочить» счет во втором тайме, но молодежка ими воспользоваться так и не сумела. Пенальти в ворота хабаровчан «взял» Владимир Сугробов, а в довольно опасных штрафных мяч пролетел мимо ворот.

«СКА-Хабаровск» одержал первую в этом году победу над «Краснодаром-М» со счетом 2:0. Фото ФК «Краснодар»

«СКА-Хабаровск» продолжает готовиться к началу сезона, держа в уме то, что в скором времени играть придется не против краснодарской молодежи, а куда более подготовленного и мотивированного соперника.

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