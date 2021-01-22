Едва не отыгрались: хабаровский «Амур» на выезде уступил ЦСКА со счетом 2:3. Фото ХК ЦСКА

На встречу с армейцами «Амур» отправился сразу же после победы над китайским «Куньлунем РС». Понятно было, что, даже несмотря на не совсем оптимальный состав, ЦСКА остается командой, которая ошибок не прощает.

Едва не отыгрались: хабаровский «Амур» на выезде уступил ЦСКА со счетом 2:3. Фото ХК ЦСКА

Уже на четвертой минуте потеря шайбы в зоне соперника обернулась стремительной атакой «красно-синих» на ворота Евгения Аликина, и как следствие - 1:0 уже в самом начале матча. Отличился Антон Слепышев. Вторую шайбу «Амуру» игроки ЦСКА забили в большинстве на последней минуте первого периода. Марио Кемпе аккуратно провел шайбу в ворота, оставшись один у ближней штанги.

Едва не отыгрались: хабаровский «Амур» на выезде уступил ЦСКА со счетом 2:3. Фото ХК ЦСКА

Обескураживающее начало не выбило «тигров» из игры, и во втором периоде «Амур» заметно прибавил. Результатом стала шайба Александра Шарова, забитая на 23 минуте матча. Вывел Александра на ударную позицию Михал Йордан, отдавший великолепную вертикальную передачу из своей зоны как раз во время смены армейцев.

Затем снова ошибка, и Дмитрий Лугин отправляется на скамейку за задержку соперника. ЦСКА вновь остается в большинстве и вновь реализует полученное преимущество за 19 секунд до окончания штрафного времени.

Едва не отыгрались: хабаровский «Амур» на выезде уступил ЦСКА со счетом 2:3. Фото ХК ЦСКА

В третьем периоде свой шанс, появившийся после удаления за игру высоко поднятой клюшкой Артема, реализовали и хоккеисты «Амура». В протоколе гол записан как забитый в равных составах. Блажиевский вышел на лед, и в ту же секунду Валентин Пьянов бросил в левый верхний угол - гол и опять минимальный разрыв в счете.

Едва не отыгрались: хабаровский «Амур» на выезде уступил ЦСКА со счетом 2:3. Фото ХК ЦСКА

К сожалению, дальше у дальневосточников последовало еще одно удаление, не позволившее реализовать последний шанс перевести игру в овертайм. В итоге «Амур» провел очень боевой матч и уступил лидеру с минимальным счетом.

- Неудачный у нас был первый период, не задалось начало, - отметил Сергей Светлов, главный тренер «Амура». - Противник сразу взял инициативу, забил два хороших быстрых гола. Потом сложно было игру перевернуть. Тем не менее я считаю, что во втором периоде игра более-менее выровнялась, в третьем - имели преимущество. Но некоторые ненужные удаления выбили немного из игры. В целом игра была быстрая, хорошая, интересная. Поздравляю противника с победой.

Едва не отыгрались: хабаровский «Амур» на выезде уступил ЦСКА со счетом 2:3. Фото ХК ЦСКА

Это был заключительный матч выездной серии у хабаровского «Амура». Команда возвращается под своды «Платинум-Арены», где уже 26 января сыграет с «Салаватом Юлаевым».

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