Прокуратура оштрафовала детский сад в Комсомольске-на-Амуре, где избили ребенка Фото: Социальные сети

Штраф на общую сумму в 60 тысяч рублей - итог проверки прокуратурой муниципального садика №42 в Комсомольске-на-Амуре. По мнению сотрудников надзорного органа, детским садом и его заведующей были нарушены права и свободы обучающихся в образовательной организации - соответствующая статья есть в административном кодексе.

Основанием для наказания послужило в том числе и видео, выложенное в интернет, где нянечка бьет и насильно кормит не желающую есть двухлетнюю малышку. Что проверяющие классифицировали как применение недозволенных методов воспитания несовершеннолетних.

- Установлено, что 18 ноября 2020 года младший воспитатель ясельной группы совершила насильственные действия в отношении двухлетней воспитанницы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края. - Видя, что ребенок отказывается принимать пищу, нанесла удары по голове и рукам. На основании постановлений прокурора учреждение и его заведующая привлечены к административной ответственности.

И это еще не все. Еще одним результатом прокурорской проверки стало возбуждение уголовного дела по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации».

Если работники детсада будет признаны виновными, им могут назначить штраф до ста тысяч рублей, либо до 440 часов обязательных работ, либо двухлетние исправительные работы, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо вообще на три года отправить в колонию. Но это уже зависит от того, что следователи раскопают и как суд решит.

- Прокурор города внес главе города представление, - отметили также в надзорном органе. - По результатам его рассмотрения приняты меры к недопущению подобных нарушений закона, заведующая детским садом привлечена к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что происшествие в муниципальном детском саду стало достоянием общественности после того, как кто-то выложил в интернет видеозапись «воспитательного процесса». После публикации в СМИ делом заинтересовались в прокуратуре города, администрации Комсомольска-на-Амуре и региональном следственном комитете.

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