Что такое не везет: хабаровский «Амур» в упорной борьбе уступил дома «Салавату Юлаеву» со счетом 1:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Ничего не предвещало беды, черные кошки на лед не выходили, старухи с пустыми ведрами навстречу хабаровской команде не попадались, ведьм и шаманов на трибунах замечено не было. Однако сложилось такое ощущение что на «Амур» и особенно Дениса Голубева кто-то наложил проклятье.

К слову сказать коллеги подсчитали, что «Амур» не проигрывал дома «Салавату Юлаеву» вот уже пять матчей подряд, сегодня по мнению болельщиков «тигров» должен был состояться шестой победный матч. Но все пошло не по плану.

Что такое не везет: хабаровский «Амур» в упорной борьбе уступил дома «Салавату Юлаеву» со счетом 1:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Игра началась с того, что Салават бросился штурмовать ворота Марека Лангхамера, на четвертой минуте фолит Денис Голубев и гости получают две минуты в большинстве. Уфимцы такого не прощают. Спустя 1 минуту 14 секунд преимущество реализовал Джефф Плэтт.

Денис выходит на лед и спустя 12 секунд снова его покидает на две минуты на сей раз за удар клюшкой прямо под носом у арбитров. Гости опять остаются в большинстве, но на этот раз «Амуру» удалось отбиться.

Хабаровчане заметно прибавили в движении в концовке периода провели очень опасную атаку на ворота соперника. Одновременно с сиреной шайбу в ворота Метсолы забрасывает герой этой двадцатиминутки Денис Голубев.

Что такое не везет: хабаровский «Амур» в упорной борьбе уступил дома «Салавату Юлаеву» со счетом 1:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Трибуны радостно вскакивают, но арбитры берут видеопросмотр – есть подозрение что снаряд влетел в ворота уже после окончания периода. Интрига разрешилась достаточно быстро. Было установлено что шайба пересекла синюю черту за две десятых секунды после сирены – гол не засчитан.

Весь второй период звено, в котором играл Денис старалось исправить эту несправедливость, старались и соратники по команде. Но, как назло, шайбы летели мимо, а если и попадали в ворота их забирал бывший одноклубник. Только на экваторе встречи Александру Шарову удалось сравнять счет. На перерыв команды ушли имея на табло 1:1 и полные надежд.

- Напряжения нет, - отметил Александр Шаров, нападающий ХК «Амур». – Вроде бы переломили ход игры стало больше моментов осталось их забивать. Что касается лидерской тройки нападения соперника – путь играют как хотят, мы будем играть так как мы хотим.

Что такое не везет: хабаровский «Амур» в упорной борьбе уступил дома «Салавату Юлаеву» со счетом 1:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

К сожалению, уже через три с половиной минуты после начала третьего периода Тему Хартикайнен выводит свою команду вперед. Амур бросается в контратаку и в игру вступает Юха Метсола – главный герой этой двадцатиминутки. «Амур» действительно «играл как хотел», создал множество опасных моментов у его ворот, вдвое перебросав команду из Уфы, но вот забить так и не сумел. В конце матча хабаровские зрители стоя аплодировали Метсоле.

- Быстрая, хорошая и интересная игра, - прокомментировал матч Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». - Хочу сделать комплимент сопернику, считаю, что мы действовали сегодня очень хорошо. Сложно сейчас обсуждать игру Лангхамера. Метсола сегодня сыграл безошибочно, а у нас были огрехи. Но не хочу концентрироваться на одном игроке. У нас сегодня было достаточно моментов, чтобы забросить больше одной шайбы.

Что такое не везет: хабаровский «Амур» в упорной борьбе уступил дома «Салавату Юлаеву» со счетом 1:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Уже в четверг команды встреться на льду «Платинум-Арены» вновь. И у хабаровской команды будет шанс реабилитироваться перед своими болельщиками.

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