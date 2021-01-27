Армейцы укрепляют тылы: в «СКА-Хабаровск» пришел новый вратарь. Фото: ФК «Велес»

Как сообщили в хабаровском футбольном клубе состав «СКА-Хабаровск» пополнил голкипер Алексей Городовой, который первую часть сезона провёл в столичном «Велесе». За «красно-синих» он будет выступать под номером 93.

Новый голкипер хабаровчан, кстати, уже четвертый в обойме, довольно рослый – 192 сантиметра, но легкий – 82 килограмма. В августе прошлого года ему исполнилось 27 лет. Родился футболист в Ставрополе.

- Алексей Городовой начинал заниматься футболом в родном Ставрополе и до 16 лет играл на позициях полузащитника и нападающего, - сообщили в хабаровском клубе. - Выступал за молодёжные команды ставропольского «Динамо» и ФК «Ростов». Первый профессиональный контракт подписал с «Динамо» (Ставрополь), за которое, кстати, провёл 5 игр в ПФЛ в качестве нападающего. Затем продолжил карьеру в ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Якутия» (Якутск), «Спартак» (Нальчик). В 2017-2018 годах выступал за клуб второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер».

Однако Норвегии голкипер не задержался. В январе 2019 года он перешел в казанский «Рубин», а уже в феврале был отдан на полгода в аренду в питерский «Зенит-2». В июле 2020 также на правах аренды перешел в столичный «Велес». В январе 2021 года на правах субаренды стал игроком хабаровского СКА.

Напомним, что сейчас «СКА-Хабаровск» находится в Турции где в Анталье стартовал второй этап подготовки к весенней части сезона. Но главная задача в оптимальной форме подойти к игре с ЦСКА. С москвичами одноклубники из Хабаровска встретятся в борьбе за выход в ¼ финала Кубка России.

Что касается второго учебно-тренировочного сбора, то он продлится по 4 февраля и будет включать в себя минимум три контрольных матча:

28 января «СКА-Хабаровск» - «Напредак» (Сербия, Суперлига)

31 января «СКА-Хабаровск» - «Нефтехимик» (Нижнекамск, Олимп-ФНЛ)

4 февраля «СКА-Хабаровск» - «Торпедо» (Москва, Олимп-ФНЛ)

Как заверили в клубе на втором сборе присутствуют 28 футболистов среди которых есть и игроки на просмотре, что обещает дальнейшие сюрпризы.

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