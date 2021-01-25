Этот сезон полузащитник «СКА-Хабаровска» Виталий Горулев будет доигрывать в «Тюмени» Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Как сообщили в хабаровском футбольном клубе - остаток сезона 22-летний полузащитник Виталий Горулев проведет в «Тюмени» на правах аренды.

- На данный момент сибирский клуб занимает второе место в четвертой группе первенства ПФЛ, отставая от ФК «Новосибирск» на два очка, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Напомним, что Виталий Горулев пополнил ряды «СКА-Хабаровска» перед началом прошлого сезона. За это время он провел за армейцев 24 матча, из них 15 в этом сезоне.

У болельщиков появилось предположение, что армейцы расчищают место для новых игроков, тех, кто должен будет существенно укрепить состав перед кубковым матчем с ЦСКА. Игра в 1/8 финала Кубка России состоится уже в двадцатых числах февраля - времени для подготовки остается не так много.

Напомним, что на первом этапе сборов, который прошел в турецкой Анталье, к команде присоединились нападающий Кирилл Колесниченко, уже выступавший за «красно-синих» в сезоне 2017- 2018 годов, и Святослав Георгиевский, экс-полузащитник подмосковных «Химок».

Георгиевский даже принял участие в первом футбольном матче «СКА-Хабаровска» в этом году, где проявил себя как весьма креативный игрок. Колесниченко пока набирает игровую форму под руководством тренеров по физической подготовке СКА. Его задача - нагнать по кондициям основную команду.

Второй этап подготовки также пройдет в Турции с 26 января по 4 февраля. Как отмечают в клубе, на этот период армейцы планируют сыграть три контрольных матча: 28 января с представителем сербской Суперлиги ФК «Напредак» (вместо ранее анонсированного спарринга с казахстанским «Атырау»), 31 января с нижнекамским «Нефтехимиком» и 4 февраля с московским «Торпедо».

Как отметил Сергей Юран, главный тренер хабаровских армейцев, вторая часть сборов будет посвящена скоростной выносливости футболистов, также будет вестись работа над тактикой и техническими моментами игры.

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