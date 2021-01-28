«Без ножа режете»: голкипер Игорь Обухов поменял «СКА-Хабаровск» на «Ротор» Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Недаром болельщиков насторожил приход в команду четвертого вратаря - Алексея Городового. Есть Игорь Обухов - номер первый, есть неплохо берущий пенальти Владимир Сугробов, есть даже Георгий Кырнац, которого все никак не выпустят в основе, зачем нужен Городовой?

К тому же наиболее дотошные провели собственное исследование и выяснили, что новичок Алексей ничем не лучше «старичка» Игоря - статистика у них практически одинаковая. Теперь интрига разрешилась - Обухов уходит в РПЛ.

- Вратарь Игорь Обухов покидает ФК «СКА-Хабаровск», - сообщили в пресс-службе «красно-синих». - Голкипер продолжит карьеру в волгоградском «Роторе», выступающем в РПЛ. За полтора сезона в составе армейцев Игорь провел 43 матча (42 в первенстве + 1 в Кубке). Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» благодарит Игоря Обухова за совместную работу и желает достойно проявить себя на новом уровне.

К слову сказать, это уже третий достаточно ценный игрок СКА, покидающий команду в этом сезоне для того, чтобы играть в лиге попрестижнее. Первым ушел в «Уфу» Владислав Камилов, вторым Рамазан Гаджимурадов, сменивший футболку «СКА-Хабаровска» на цвета «Урала», теперь в «Ротор» уходит Игорь Обухов.

«Без ножа режете просто» - сокрушаются болельщики хабаровского СКА и гадают, кто станет номером первым на последнем рубеже обороны «красно-синих». Стоит отметить, что руководство армейцев пока положительно воспринимает такие повышения в классе.

Во-первых, это неплохая реклама дальневосточного клуба - мол, каждый игрок хабаровского СКА может добиться успеха, что позволяет привлечь в команду перспективную молодежь, а во-вторых, клуб получает за такие переходы неплохие компенсации.

Между тем «СКА-Хабаровск» продолжает готовиться к весенней части сезона в Турции. Уже в середине февраля армейцам предстоит кубковый матч с ЦСКА в Москве. Пока же «красно-синие» проводят товарищеские матчи и набирают физическую и игровую форму после непродолжительного зимнего отпуска.

Во второй части учебно-тренировочного сбора, который продлится до 4 февраля, армейцы сыграют минимум три контрольных матча:

28 января «СКА-Хабаровск» - «Напредак» (Сербия, Суперлига)

31 января «СКА-Хабаровск» - «Нефтехимик» (Нижнекамск, Олимп-ФНЛ)

4 февраля «СКА-Хабаровск» - «Торпедо» (Москва, Олимп-ФНЛ).

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