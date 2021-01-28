Кровожадную «Леди Коготок» после суда в Хабаровске может ждать разбирательство в других городах

Маникюрша набирала моделей и людей с "проблемными" ногтями. Фото: скрин с YouTube

Пока маникюрша из Московской области, которая вырывала ногти клиентам, ждет решения суда в Хабаровске, в других городах расследовали аналогичные уголовные дела. Напомним, что 49-летняя Елена Дзык, пожалуй, один из самых кровожадных мастеров по ноготочкам. Женщина запомнилась своим, мягко говоря, неординарным подходом к делу. Она запугивала клиентов некоей гранулемой и вырывала им ногти. Елена Дзык считала, что это поможет людям побороть заболевания, в том числе серьезные.

ЗАПИСЫВАЕМСЯ НА МАНИКЮР

Маникюрша стала популярной благодаря социальным сетям и обучающим видео. Сначала контент был адекватным: как исправить патологию, как работать с сильно поврежденными, пораженными грибком, ногтями и так далее. Елена Дзык не скрывала, что у нее нет медицинского образования, и даже гордилась этим. Несмотря на это, видео набирали тысячи просмотров, контент становился популярным. Женщина заделалась бизнес-вумен: открыла свои курсы и фирму по продаже принадлежностей для маникюра со звучным названием «Леди Коготок».

Со временем наполнение социальных сетей Елены Дзык начало пугать. В 2018 году маникюрша вместе со своей «коготок-мафией», как она называла учениц, отправилась в турне по городам России. Ценник за семинар был огромным - от 30 до 100 тысяч рублей. Модели выстраивались в очередь. Одна из встреч прошла в селе Бычиха под Хабаровском. Во время турне Елена Дзык выпустила несколько шокирующих видео, на которых с корнем вырывала у людей ногти. Объясняла маникюрша это тем, что у людей имеются заболевания, в частности гранулема (распространенное осложнение кариеса или пульпита).

#СТОПДЗЫК

У такой терапии появились первые жертвы. В Новосибирске «Леди Коготок» пообещала полное избавление от проблем с ногами женщине-инвалиду. Маникюрша вырвала все ногти на ногах модели, обколов лошадиной дозой ультракаина - мощного обезболивающего. Через неделю жертва лечения потеряла сознание в самолете, который пришлось экстренно сажать в ближайшем аэропорту. После женщина-инвалид подняла скандал в интернете, где против кровожадной маникюрши выступили другие мастера по ногтям под тэгом #стопдзык.

После женщиной заинтересовались оперативники. Елену Дзык поймали в Подмосковье, затем по ходатайству следователей этапировали в Хабаровск, где возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Оказание медицинских услуг без лицензии, повлекшее причинение вреда здоровью». Приговор - пять лет колонии общего режима. «Леди Коготок» с наказанием не согласилась и подала апелляцию, которую рассмотрят 4 февраля.

ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ

Тем временем в других городах страны на маникюршу возбуждены и расследуются аналогичные уголовные дела. Пожаловались на методы лечения Елены Дзык как минимум в шести регионах страны.

- После того, как будет рассмотрена апелляционная жалоба, осужденную могут сразу отправить в колонию. Другой вариант исхода событий - по запросу следователя этапируют в другой регион, где расследуется уголовное дело в отношении нее, - прокомментировала Ольга Сачук, помощник прокурора Хабаровского района.

Кстати, правоохранительные органы обнародовали еще один интересный момент в биографии Дзык - ранее она отбывала наказание за умышленное убийство и мошенничество.