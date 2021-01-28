«Спасибо вам за все, я никогда вас не забуду»: Томаш Зогорна покидает хабаровский «Амур»

Томаш Зогорна покидает хабаровский «Амур» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Шесть сезонов Томаш Зогорна радовал хабаровских болельщиков ударной игрой. Вместе с братом они стали лидерами хабаровского «Амура», в любой ситуации стараясь работать на результат. К сожалению, братский дуэт распадается - сегодня в матче-реванше с уфимским «Салаватом Юлаевым» 80 номер в последний раз в сезоне (надеемся, что только в этом сезоне) выйдет на лед ставшей уже родной домашней арены «тигров».

- На протяжении всей карьеры интересы команды были для меня на первом месте, - делится Томаш Зогорна, нападающий ХК «Амур». - Но главным в жизни мужчины всегда остается семья, и наступает момент, когда нам нужно быть рядом друг с другом. Совсем скоро мы с моей супругой станем родителями. В феврале ожидаем рождение первенца, и в это время мы должны быть вместе, особенно учитывая все сложности, связанные с пандемией и действующими в мире ограничениями. Поэтому сегодня я проведу свой последний матч за «Амур» в нынешнем сезоне. Прошу вас с пониманием отнестись к моему решению, а также хочу сказать слова благодарности руководству клуба за то, что пошли мне навстречу, партнерам по команде и тренерам за совместную работу, и вам, потрясающие хабаровские болельщики. Ваша поддержка помогала мне все эти незабываемые шесть сезонов. Хабаровск занял особое место в моем сердце. Возможно, мы увидимся снова, но в любом случае я запомню вас на всю жизнь! D kuji za všechno, nikdy na Vás nezapomenu!!!

Напомним, что сегодня «Амур» на домашнем льду проведет второй матч с «Салаватом Юлаевым». «Тиграм» очень хочется отыграться - в прошлом противостоянии уфимцам впервые за пять матчей удалось вырвать победу у «Амура» в Хабаровске.

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