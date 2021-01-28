Ну как так-то: хабаровский «Амур» вторую встречу подряд проигрывает «Салавату Юлаеву, на этот раз со счетом 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Это вторая подряд игра с командой из Уфы на льду «Платинум-Арены» и сегодня хабаровчанам очень хотелось выиграть. Во-первых, потому что в предыдущей встрече обидно проиграли, а вот-вторых – команду покидает отыгравший в «Амуре» шесть сезонов Томаш Зогорна.

Победа в прощальном матче – какой еще подарок может быть лучше для форварда, вышедшего сегодня лед с капитанской повязкой? Видно, что «Амур» был настроен очень решительно. Но и уфимцы сдаваться не собирались – «Салават» победив имеет все шансы стать вторым участником «плей-офф» и очки ему нужны.

Ну как так-то: хабаровский «Амур» вторую встречу подряд проигрывает «Салавату Юлаеву, на этот раз со счетом 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Первый период уфимская команда начала очень активно и уже на 5 минуте Евгений Аликин, сменивший в воротах Марека Лангхамера, пропускает довольно обидный гол. Радион Амиров, остался один в зоне, без опеки защитников и тут же реализовал свой момент. Бросал из-под защитника и Аликин шайбу попросту не видел.

Хабаровчане словно только и ждали повода резко прибавили в движении, но к сожалению конвертировать свое желание забить в заброшенные шайбы так и не смогли. Гол пришел на 6 секунде второго периода – Гинек, брат Томаша Зогорны точно отправил снаряд в ворота – 1:1.

Ну как так-то: хабаровский «Амур» вторую встречу подряд проигрывает «Салавату Юлаеву, на этот раз со счетом 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Теперь пришло время «прибавить» в активности гостям. С чем они успешно справились опять выйдя вперед. На 26 минуте забил Михаил Науменков. Удивительно, но вторая в лиге команда по реализации большинства не сумела увеличить преимущество, играя «пять на три» чуть позднее. Амур сумел отстоять свои ворота и снова сравнял счет забросив «гол в раздевалку». Интригу в игру вернул Павел Турбин.

Концовка периода оказалось «огненной», раззадоренные тигры организовали две опаснейшие атаки на ворота Даниила Тарасова, и только по несчастливой для них случайности не смогли забить. Шанс опять выйти вперед имели и гости, но тоже свой момент упустили.

Ну как так-то: хабаровский «Амур» вторую встречу подряд проигрывает «Салавату Юлаеву, на этот раз со счетом 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Третий период должен был стать решающим. Мотивация на победу у команд запредельная, игра очень жесткая. И к сожалению для хабаровских болельщиков команда из Уфы оказалась проворнее. На 47 минуте победную шайбу забрасывает Сакари Маннинен и несмотря на все усилия хабаровчан сравнять счет «Салават Юлаев» и из этого противостояния выходит победителем.

- Две одинаковые игры, но наша реализация оставляет желать лучшего, - прокомментировал матч Сергей Светлов, главный тренер команды «Амур». - Везения не хватает, стараемся вернуться в игру, но не получается. Моменты были, в штангу попали. Хочу сказать комплимент своей команде: она старается, хорошо двигается, бьется.

Ну как так-то: хабаровский «Амур» вторую встречу подряд проигрывает «Салавату Юлаеву, на этот раз со счетом 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После финальной сирены зрители аплодировали Томашу Зогорне со слезами на глазах прощающемуся с Хабаровском. Один из лидеров нападения отдал клюшку болельщикам и отправился к жене дожидаться пополнения в семействе.

- Мы понимаем семейную ситуацию Томаша Зогорны. Он хорошо сыграл сегодняшний матч, провел много лет в Хабаровске. Это хороший и важный игрок, и для «Амура» - это большая потеря. Но мы понимаем, что семья прежде всего, - отметил наставник «Амура».

Ну как так-то: хабаровский «Амур» вторую встречу подряд проигрывает «Салавату Юлаеву, на этот раз со счетом 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Сам Томаш пока о своем будущем не загадывает, но с хоккеем «завязывать» не намерен.

- Я немного плакал после матча, это сильные эмоции для меня, - поделился теперь уже бывший форвард.«Амура» - Прошло шесть лет с момента моего появления в Хабаровске, самый яркий момент – попадание в плей-офф и серия с «Ак Барсом». Сегодня хотели выиграть, но не получилось. Я уезжаю сейчас, но мы можем увидеться с партнерами в следующем сезоне. Как партнеры или как соперники – пока не знаю. У меня заканчивается контракт с «Амуром» весной.

Следующий матч «Амур» проведет так же на своем льду уже в это воскресенье. Соперником хабаровчан станет «Сибирь».

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