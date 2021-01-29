Два в одном: «СКА-Хабаровск» сыграл сразу два товарищеских матча в один день Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ

Когда армейцы отказывались от сражений, пускай даже на футбольных полях? Над «физикой» игроки «СКА-Хабаровска» работали в первой части сборов, теперь время тактики и техники, и тут нет ничего лучше, чем товарищеские матчи с командами, тренирующимися рядом.

Проверить силы хабаровчанам предложили в ФК MFM - команде из Нигерии. Армейцы отказываться не стали, даже несмотря на то, что на вторую половину дня уже был запланирован матч с сербским «Напредаком».

Игра вышла нелегкой, но СКА все-таки сумел одержать победу, хоть и с минимальным преимуществом - 3:2.

На 16 минуте матча после ошибки защитников нигерийцы открывают счет. Отыграть гол футболисты СКА смогли только на 43 минуте - Святослав Георгиевский, обокрав защитника, обводит вратаря и забивает в пустые ворота, сравнивая счет. Выйти вперед армейцы смогли только во втором тайме - забивает на 56 минуте Даниил Иванков.

- На 67 минуте в ворота армейцев назначен пенальти. Но Городовой отражает удар с «точки»! - делятся впечатлениями в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Далее на 70 минуте подача в штрафную соперников, Суслов сбрасывает на Булию, тот забивает гол и делает счет 3:1. Однако уже спустя две минуты после подачи углового нигерийцы сокращают разрыв в счете.

Тем не менее армейцы смогли удержать счет до конца матча и победить, хотя и с минимальным преимуществом.

С СЕРБАМИ ПО БРАТСКИ

Вдохновленные победой в первой половине дня армейцы вышли на второй поединок со своими давними друзьями - сербским футбольным клубом «Напредак» - полные надежд, хотя и немного уставшие. Хороший повод для тренеров проверить физическую форму игроков.

- Начало встречи прошло без опасных моментов. Команды долго примерялись друг к другу, а игра шла в центре поля, - отметили в хабаровском клубе. - К середине первого тайма армейцы захватили инициативу: подали пару угловых и заработали столько же штрафных. Самый опасный момент у ворот сербского клуба случился на 30-й минуте, когда Брагин прострелил в штрафную, где Базелюк не попал по пустым воротам. «Напредак» ответил выстрелом с 15-ти метров, после которого мяч прошел рядом со штангой. Перерыв команды встретили при счете 0:0.

Второй тайм тоже голов не принес, хотя могли отличиться Мануйлов - штанга и Базелюк - мяч ушел выше ворот. Итог - безголевая ничья.

Следующий матч футболисты хабаровского СКА проведут в воскресенье, 31 января. Соперником армейцев станет сосед по турнирной таблице в ФНЛ - «Нефтехимик» из Нижнекамска.

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