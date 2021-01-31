Хабаровский «Амур» в жесткой борьбе обыграл «Сибирь» со счетом 3:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

«Сибирь» и «Амур» - две команды стоящие у заветной черты отделяющей сильнейшие команды лиги от аутсайдеров, для которых выход из «регулярки» только красивая мечта. Для новосибирцев этот матч возможность добрать необходимые очки, с «Амуром» все еще проще – проигрывает и прощай выход в плей-офф.

Неудивительно что на льду «Платинум-Арены» сегодня кипели страсти почище чем в трагедиях Шекспира. Дровишек в костер добавляло и то, что на площадку в составе «Сибири» вышли те самые братья Ушенины, от которых в «Амуре» недавно отказались.

С самых первых минут матча «Амур» атакует и это приносит свой результат – на 9 минуте забивает Кирилл Рассказов. «Тигры» чувствуют вкус крови и раз за разом наваливаются на ворота сибиряков. Только чудо спасло гостей от еще одной заброшенной шайбы в этом периоде. Об этом говорит и статистика 12-6 по броскам в створ в пользу хозяев.

Как рассказывают очевидцы после первой двадцатиминутки из раздевалки гостей доносились гневные возгласы, пахло серой и раскаленными сковородами. Видимо главный тренер новосибирцев проводил воспитательную работу с коллективом.

Стоит отметить, что соперники хабаровчан во втором периоде вышли на лед вдохновленными, даже шайба Доминика Машина, забитая на 22 минуте их пыл не охладила. Второй период и так не самый простой для «Амура», а тут еще и огромное желание гостей восстановить статус-кво.

В этой двадцатиминутке хабаровчане проигрывают по броскам в створ – 9 – 20, по силовым приемам и прочим показателям, но, как ни странно, забивают еще больше распаляя и так нервных гостей. Спустя семь минут после шайбы Машина забивает еще и Владимир Михасенок – 3:0. На перерыв «Амур» уходит с крупным преимуществом.

- В этом периоде мы должны были продолжать играть в свою игру. - делится Кирилл Рассказов, нападающий команды «Амур». – Давить. У нас есть инициатива и нам этим надо пользоваться. «Сибирь» - очень хорошая команда, быстрая активная, может убежать в контратаку. Надо не давать им такой возможности и больше владеть шайбой. Пока ничего не закончено, еще впереди период – надо играть и побеждать.

На 52 минуте матча «Сибирь» наконец-то получает шанс после удаления Юрия Сергиенко и реализует его, отыгрывая одну шайбу. Но больше сделать у команды из Новосибирска ничего не получилось. Матч завершился победой «Амура».

Следующую игру «тигры» так же проведут в Хабаровске с той же «Сибирью». Матч состоится 2 февраля.

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