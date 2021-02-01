Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на февраль 2021 года Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В целом месяц прошел неплохо, «Амур» скорее приобрел, чем потерял. Играть команда начала лучше, расставшись с «балластом» и получив дополнительную мотивацию за счет скрытых резервов. К сожалению, в январе снял с себя свитер с символикой «тигров» Томаш Зогорна, но у него особые обстоятельства - в семье ждут ребенка.

Тем не менее шансы «Амура» на выход в плей-офф чемпионата остаются чисто теоретическими, хабаровскую команду подкосила череда поражений в начале сезона, и последние несколько огненных, но неудачных игр с «Салаватом Юлаевым».

Но это не отменяет матчей оставшейся части «регулярки». В этом месяце «тиграм» из Хабаровска предстоит провести девять матчей - четыре дома и пять на выезде. Среди соперников старые знакомые: «Сибирь» (новосибирцы попытаются взять реванш, и пропускать эту игру крайне не рекомендуется), «Трактор», «Салават Юлаев» (отыграемся или нет?), «Автомобилист», «Нефтехимик», минское и рижское «Динамо», «Йокерит».

МАТЧИ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА ХОККЕЙНОГО КЛУБА «АМУР»:

2 февраля, вторник, «Амур» - «Сибирь». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому);

5 февраля, пятница, «Трактор» - «Амур». Челябинск, начало в 17:00 по московскому времени (6 февраля в 00:00 по хабаровскому);

7 февраля, воскресенье, «Салават Юлаев» - «Амур». Уфа, начало в 14:30 по московскому времени (21:30 по хабаровскому);

16 февраля, вторник, «Амур» - «Автомобилист». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому);

18 февраля, четверг, «Амур» - «Нефтехимик». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому);

20 февраля, суббота, «Амур» - «Нефтехимик». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому);

23 февраля, вторник, «Динамо-Минск» - «Амур». Минск, начало в 18:00 по московскому времени (24 января в 01:00 по хабаровскому);

25 февраля, четверг, «Йокерит» - «Амур». Хельсинки, начало в 19:30 по московскому времени (26 февраля 02:30 по хабаровскому);

27 февраля, суббота, «Динамо-Рига» - «Амур». Рига, начало в 18:00 по московскому времени (28 февраля 01:00 по хабаровскому).

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

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