Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на февраль 2021 года

В этом месяце большинство игр «Амур» проведет на выезде
Борис КОКУРИН
КомментироватьОставить комментарий
Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на февраль 2021 года

Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на февраль 2021 года

Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В целом месяц прошел неплохо, «Амур» скорее приобрел, чем потерял. Играть команда начала лучше, расставшись с «балластом» и получив дополнительную мотивацию за счет скрытых резервов. К сожалению, в январе снял с себя свитер с символикой «тигров» Томаш Зогорна, но у него особые обстоятельства - в семье ждут ребенка.

Тем не менее шансы «Амура» на выход в плей-офф чемпионата остаются чисто теоретическими, хабаровскую команду подкосила череда поражений в начале сезона, и последние несколько огненных, но неудачных игр с «Салаватом Юлаевым».

Но это не отменяет матчей оставшейся части «регулярки». В этом месяце «тиграм» из Хабаровска предстоит провести девять матчей - четыре дома и пять на выезде. Среди соперников старые знакомые: «Сибирь» (новосибирцы попытаются взять реванш, и пропускать эту игру крайне не рекомендуется), «Трактор», «Салават Юлаев» (отыграемся или нет?), «Автомобилист», «Нефтехимик», минское и рижское «Динамо», «Йокерит».

МАТЧИ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА ХОККЕЙНОГО КЛУБА «АМУР»:

2 февраля, вторник, «Амур» - «Сибирь». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому);

5 февраля, пятница, «Трактор» - «Амур». Челябинск, начало в 17:00 по московскому времени (6 февраля в 00:00 по хабаровскому);

7 февраля, воскресенье, «Салават Юлаев» - «Амур». Уфа, начало в 14:30 по московскому времени (21:30 по хабаровскому);

16 февраля, вторник, «Амур» - «Автомобилист». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому);

18 февраля, четверг, «Амур» - «Нефтехимик». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому);

20 февраля, суббота, «Амур» - «Нефтехимик». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому);

23 февраля, вторник, «Динамо-Минск» - «Амур». Минск, начало в 18:00 по московскому времени (24 января в 01:00 по хабаровскому);

25 февраля, четверг, «Йокерит» - «Амур». Хельсинки, начало в 19:30 по московскому времени (26 февраля 02:30 по хабаровскому);

27 февраля, суббота, «Динамо-Рига» - «Амур». Рига, начало в 18:00 по московскому времени (28 февраля 01:00 по хабаровскому).

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Хабаровский «Амур» в жесткой борьбе обыграл «Сибирь» со счетом 3:1. Евгений Аликин провел один из лучших матчей в сезоне, жаль не в сухую (подробнее)

- Ну как так-то: хабаровский «Амур» вторую встречу подряд проигрывает «Салавату Юлаеву, на этот раз со счетом 2:3. Это был прощальный матч Томаша Зогорны, хабаровский лед форвард покидал со слезами на глазах (подробнее)

- «Спасибо вам за все, я никогда вас не забуду»: Томаш Зогорна покидает хабаровский «Амур». Сегодня хоккеист сыграет последний матч на льду «Платинум Арены» (подробнее)

ИНТЕРЕСНОЕ:

- Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на январь 2021 года. В этом месяце «Амур» проведет всего три матча на выезде (подробнее)

Спорт: ХОККЕЙХоккей с шайбой в Хабаровске