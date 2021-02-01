«СКА-Хабаровск» потерпел первое поражение в новом году, проиграв товарищеский матч «Нефтехимику» со счетом 1:3 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

«Нефтехимик» - команда, хабаровчанам хорошо знакомая, клуб также играет в Футбольной национальной лиге, мало того - сейчас, во время зимней паузы, закрепился в турнирной таблице первенства всего строчкой ниже хабаровского СКА. Причем очков у двух команд равное количество - 40.

Поэтому товарищеский матч в Турции, где сейчас проходят подготовку обе команды, стал неплохой проверкой навыков футболистов. Собственно, если в первой части сборов в Анталье игроки больше напирали на восстановление физических кондиций, то сейчас их основная задача - наработка тактики и игровых комбинаций.

На игру вышли: Сугробов, которого во втором тайме сменил Городовой, Труфанов, Большаков, Эмерсон (Илик, 60), Колесниченко (Суслов, 60), Мартусевич, Квеквескири (Малеев, 60), Георгиевский (Батютин, 60), Безлихотнов (Иванков, 60), Базелюк (Никифоров, 60), Барков (К) (Брагин, 60).

После двух побед в товарищеских матчах и одной ничьей настрой на игру с соседями у «красно-синих» был самый боевой, и они сумели его реализовать, забив уже на второй минуте поединка. К сожалению, надолго запала не хватило.

- Дмитрий Барков после розыгрыша углового удара головой отправил мяч в ворота соперников. Однако в итоге дальневосточники все же уступили нижнекамцам, забившим трижды, в том числе два гола с пенальти, - поделились в пресс-службе «СКА-Хабаровска».

Как отметили в команде - сделали выводы, идем дальше. В феврале армейцам предстоит сыграть еще пять товарищеских матчей. Соперниками хабаровчан станут:

4 февраля - «Торпедо Москва»;

6 февраля - «Зенит-2»;

9 февраля - «Текстильщик» (2 матча);

13 февраля «СКА» (Ростов).

Расписание товарищеских матчей в феврале Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Ну и в двадцатых числах этого месяца им предстоит главный поединок - матч за выход в 1/4 финала Кубка России с московским ЦСКА. Главный тренер Сергей Юран настроен оптимистично, в конце концов, удалось же хабаровским армейцам обыграть казанский «Рубин», который до этого утер нос нашему будущему сопернику.

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