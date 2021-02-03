Конголезец из Одессы будет играть в «СКА-Хабаровске». Фото ФК "Краснодар"

Иллоя-Айета Владиса-Эммерсона хабаровские любителя футбола могли видеть еще во время трансляции первого товарищеского матча с «Краснодаром М». Темнокожий защитник, словно башня возвышался над остальными игроками, пугая нападающих.

Габариты 25-летнего футболиста и вправду внушают уважение – 195 сантиметров роста, 86 килограммов веса. Родился Эммерсон в Одессе, в семье конголезца и благодаря этому является гражданином и Республики Конго и Украины. И даже вызывался в молодежную сборную незалежной.

Конголезец из Одессы будет играть в «СКА-Хабаровске». Фото ФК "Краснодар"

- 5 сентября 2017 года Эммерсон дебютировал в национальной команде Республики Конго в матче квалификации на чемпионат мира 2018 против Ганы, отметившись забитым мячом, - отметили в пресс-службе «СКА-Хабаровска».

Что касается биографии защитника, то футболом он начал заниматься в детско-юношеской школе одесского «Черноморца». В феврале 2015-го заключил контракт с львовскими «Карпатами», но играл на правах аренды за «Ниву» из Тернополя в первой украинской лиге. Летом того же года перешел в донецкий «Олимпик», в составе которого дебютировал в Украинской Премьер-Лиге. Всего на счету Эммерсона 44 матча за дончан.

Конголезец из Одессы будет играть в «СКА-Хабаровске». Фото ФК "Краснодар"

- Летом 2018 года Иллой-Айет стал игроком датского клуба «Вайле», за который провел 14 матчей, забив 1 гол, а затем выступал на правах аренды за китайский «Гонконг Фули», - сообщили в хабаровском клубе. - Прошлой зимой защитник так же на правах аренды перешел в «Армавир», но из-за пандемии успел принять участие лишь в двух матчах первенства ФНЛ.

Футболист находится в расположении «красно-синих» с начала турецких сборов и принял участие почти во всех контрольных матчах, неплохо себя проявив. Контракт с центральным защитником рассчитан на полтора года.

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