Стала известна дата матча «СКА-Хабаровска» и московского ЦСКА за выход в четвертьфинал Кубка России

Стала известная дата матча «СКА-Хабаровска» и московского ЦСКА за выход в четвертьфинал Кубка России Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Как сообщили в пресс-службе «СКА-Хабаровска», Российский футбольный союз наконец-то определился с датами проведения матчей одной восьмой финала Кубка России. Как и ожидалось, «красно-синие» из Хабаровска сыграют со своими одноклубниками из Москвы в конце февраля.

- Армейцы Хабаровска в Москве сыграют со своими столичными одноклубниками 21 февраля в 14:30 по местному времени, - сообщили в ФК «СКА-Хабаровск».

В Хабаровске как раз будет вечер воскресенья, и для того чтобы поболеть за свою команду, не придется дожидаться ночи. По местному времени это будет девять с половиной часов вечера.

Помимо этого 20 февраля состоятся матчи «Зенит» - «Арсенал» и «Динамо» - «Спартак». На следующий день сыграют «Локомотив» - «Тамбов», «Краснодар» - «Сочи» и «Ростов» - «Ахмат». 22 февраля пройдут встречи «Уфа» - «Урал» и «Химки» - «Крылья Советов».

Стала известная дата матча «СКА-Хабаровска» и московского ЦСКА за выход в четвертьфинал Кубка России Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Сейчас хабаровские футболисты продолжают подготовку к продолжению сезона в турецкой Анталье. Первая часть сборов была больше ориентирована на восстановление физических кондиций футболистов после кратких новогодних каникул. В целом, по словам Сергея Юрана, он остался доволен тем, как она прошла.

Вторая часть тренировочного процесса, та, что идет сейчас, направлена на отработку тактики и наработку игровой практики. Футболисты уже сыграли несколько матчей в Турции, успев и выиграть, и проиграть своим соперникам в товарищеских поединках.

Сегодня армейцы проведут еще одну встречу. Соперник серьезный - московское «Торпедо». Начало игры в 11:30 по местному времени (это 18:30 по хабаровскому).

Ну и еще из хороших новостей - клуб продлил контракт с Ираклием Квеквескири. Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона. 30-летний полузащитник выступает за «СКА-Хабаровск» с лета 2018 года. За это время он провел 77 матчей, в которых забил семь мячей.

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