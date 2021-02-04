Владимир Сугробов остается в «СКА-Хабаровске» до конца следующего сезона Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Хабаровским болельщикам новичок пополнивший когорту, стоящую на страже последнего рубежа заполнился после кубкового матча с «Факелом». Алексей Поддубский, бывший тогда главным тренером хабаровского СКА, не побоялся поставить в ворота новичка и жалеть об этом не пришлось.

Матч выдался что называется «валидольным», особенно в конце, когда при ничейном счете дело дошло до пенальти. Интриги добавляло то, что до этого «СКА-Хабаровск» выбивали из кубковой гонки именно в серии послематчевых штрафных.

Владимир Сугробов остается в «СКА-Хабаровске» до конца следующего сезона Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Этот феномен даже получил свое называние – «проклятье пенальти». Есть от чего заволноваться, тем более, что в воротах стоит не опытный Игорь Обухов, а новобранец, пришедший в команду тем летом и не толком не сыгравший толком ни одного матча.

Впрочем, те, кто внимательно следил за сборами команды в Крымске, помнят как в товарищеском матче он уже отражал пенальти и это обнадеживало, но в этой игре Сугробов творил что-то невозможное. Мало того что он отразил три штрафных, так еще и сам забил гол принесший команде победу и позволивший ей пройти дальше.

Сейчас руководство хабаровского клуба продлило контракт с голкипером.

- Новое соглашение Владимира Сугробова рассчитано до конца следующего сезона, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Напомним, в «СКА-Хабаровск» голкипер перешел минувшим летом из «Тамбова». На его счету 8 матчей, 4 из которых на ноль. Так же в активе Сугробова три отбитых пенальти и один реализованный в кубковом поединке с «Факелом».

За то время что в команду пришел Владимир Сугробов состав вратарей существенно обновился. Ушел искать лучшей доли и вообще «завязал» с футболом потомственный вратарь из Хабаровска Владислав Соромытько. Сменил «СКА-Хабаровск» на играющий в Премьер-Лиге «Ротор» Игорь Обухов и пришел из московского «Велеса» Алексей Городовой.

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