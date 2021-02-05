«СКА-Хабаровск» уступил в товарищеском матче московскому торпедо со счетом 2:3 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

«СКА-Хабаровск» в Турции продолжает набирать игровую форму. Если впервой части сборов футболисты больше напирали на физические кондиции, то сейчас у них главное – тактика, восстановление и наработка игровых связей.

Проверять наработки лучше всего в товарищеских матчах. А их армейцы провели уже достаточно много. К сожалению, очередной поединок с командой из ФНЛ завершился вторым подряд поражением: «СКА-Хабаровск» уступил московскому «Торпедо».

Первый тайм выдался для армейцев из Хабаровска довольно напряженным. На 32 минуте после ошибки голкипера и защитников Денис Баланюк открывает счет в матче. Пятью минутами спустя ворота армейцев опять атакованы, вратарь отбивает мяч и его точным ударом «добивает» новобранец «Торпедо» Андрей Кравчук.

«Красно-синие» уходят на перерыв, уступая два очка соперникам. Видимо перед началом второго тайма тренерским штабом СКА была проведена воспитательная работа, которая принесла свои плоды. На 65 минуте Артемий Малеев отыгрывает один гол.

Спустя минуту торпедовцы фолят в штрафной и СКА получает право на штрафной удар. На точку выходит Константин Базелюк и уверенно забивает, сравнивая счет. К сожалению еще один новичок «Торпедо» Жига Шкофлек реализует свой момент на 78 минуте. 2:3 в пользу москвичей и это окончательный счет в игре.

Для тех, кто расстроился, напоминаем, что унывать не следует – это товарищеские матчи, при помощи которых тренерский штаб проверяет, насколько игроки готовы к серьезным играм и выявляет недочеты, чтобы оперативно их устранить.

расписание матчей «СКА-Хабаровск» на февраль 2021 года Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Кстати, как рассказали в хабаровском клубе, следующего матча со вторым составом «Зенита» не будет.

- По обоюдному согласию сторон, контрольная игра между «СКА-Хабаровском» и «Зенитом-2», которая была запланирована на 6 февраля, не состоится, - отметили в стане «красно-синих». - Таким образом, в Турции армейцы проведут ещё три товарищеских матча - 9 февраля с "Текстильщиком" (в планах 2 игры) и 13 февраля с ростовским СКА.

После этого хабаровская команда отправится в Подмосковье, где продолжит подготовку к кубковому поединку с ЦСКА. Который, как сообщили вчера в Российском футбольной союзе состоится уже 21 февраля в Москве.

Расписание матчей за выход в четвертьфинал Кубка России Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

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