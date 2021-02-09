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Спорт

Полузащитник Юрий Першин из брянского «Динамо» будет играть в «СКА-Хабаровске»

Контракт с футболистом рассчитан на два с половиной года
Борис КОКУРИН
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