Полузащитник Юрий Першин из брянского «Динамо» будет играть в «СКА-Хабаровске»

Как сообщили в «СКА-Хабаровске», в стан «красно-синих» приходит полузащитник «Динамо-Брянск» Юрий Першин. Договоренность между клубами уже достигнута. Футболист должен будет отыграть за хабаровских армейцев два с половиной года.- На молодежном уровне Першин играл за «Енисей», «Анжи» и «Зенит», - рассказали в пресс-службе «СКА-Хабаровска». - В составе петербуржцев он провел 45 матчей и забил три мяча в первенстве молодежных команд РПЛ. В начале прошлого сезона перешел в «Динамо-Брянск», вместе с которым поднялся в ФНЛ. В текущем первенстве молодой полузащитник провел 21 матч, отметившись в них двумя голевыми передачами. На данный момент Першин занимает четвертое место в лиге по числу удачных обводок.Напомним, что сейчас хабаровский клуб находится в Турции, где проводит вторую часть сборов, посвященную подготовке к весеннему продолжению сезона, а главное, к матчу с одноклубниками - ЦСКА. С московскими армейцами армейцы хабаровские должны будут сразиться за выход в ¼ финала Кубка России, и в СКА к этой игре готовятся очень серьезно.- Сергей Николаевич - максималист и хочет обыграть ЦСКА, - рассказал Алексей Кандалинцев, генеральный директор клуба. - Он видит, за счет чего можно попытаться их пройти. Мы все прекрасно понимаем, что Хабаровск ждет эту игру. Да мы и сами ее ждем. Интересно проверить уровень нашей команды. Конечно, это праздник. Не скажу, что результат уходит на второй план. Команда всегда пытается прыгнуть выше головы в игре с сильным соперником. Нас ждет нелегкий бой, и я надеюсь, наша команда покажет свое истинное лицо. Не скажу, что мы мальчики для битья. В кубке все возможно, и этому есть масса примеров. Волков бояться - в лес не ходить. Ребята понимают, что это шанс себя показать. Мы и так сейчас интересный клуб, о нас многие говорят.Алексей Кандалинцев недавно вернулся из Турции, где наблюдал за тем, как идет подготовка футболистов. Даже проигранные матчи, по его мнению, все равно пойдут в зачет хабаровчанам.- Конечно, ничего сверхъестественного ждать не стоило. Ребята играли под нагрузками, где-то на морально-волевых, - отмечает генеральный директор «СКА-Хабаровска». - Но уже виден какой-то рисунок. Конкретно по матчам: мы хорошо сыграли с молодежкой «Краснодара», неплохо смотрелись с сербами. Хоть счет 0:0, но было достаточно много моментов. По качеству та игра оставила хорошее впечатление. С «Нефтехимиком» и «Торпедо» спарринги не до конца удались, но я считаю, мы сами их проиграли. Местами неплохо смотрелись, контролировали ход игры... Но случилось так, как случилось. На ошибках учатся. Сергей Николаевич сделал акценты на ошибках и в будущем это поможет. Не нужно впадать в панику из-за того, что мы проиграли «Нефтехимику» и «Торпедо». Это ни о чем не говорит. Сколько было примеров, когда команда разносит всех на сборах, а потом в чемпионате одни поражения.Напомним, что матч с ЦСКА состоится уже 21 февраля в Москве в 21:30 по хабаровскому времени.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- «СКА-Хабаровск» уступил в товарищеском матче московскому «Торпедо» со счетом 2:3. Игроки хабаровского СКА смогли отыграться с 0:2, но пропустили еще один мяч (подробнее)- Стала известна дата матча «СКА-Хабаровска» и московского ЦСКА за выход в четвертьфинал Кубка России. Игра состоится в Москве уже 21 февраля (подробнее)- Владимир Сугробов остается в «СКА-Хабаровске» до конца следующего сезона. В хабаровский клуб голкипер пришел прошлым летом и сумел неплохо себя показать (подробнее)В ТЕМУ:- Главное, что не в Хабаровск летим: в 1/8 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с ЦСКА. Игры этой стадии пройдут 20-21 февраля 2021 года (подробнее)- Я ему написал и попросил прощения: нападающий «СКА-Хабаровска» принес извинения Дарко Йевтичу. Жуткое столкновение, во время которого игрок «Рубина» потерял сознание, произошло в первом тайме кубкового матча (подробнее)- Выбиваем казанцев: «СКА-Хабаровск» в кубковом матче победил «Рубин» с минимальным счетом. Победный гол в матче забил Рамазан Гаджимурадов (подробнее)