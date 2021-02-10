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Спорт

«СКА-Хабаровск» на сборах в Турции сыграл вничью с «Текстильщиком»

Каждая из команд забила по два гола
Борис КОКУРИН
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