«СКА-Хабаровск» на сборах в Турции сыграл вничью с «Текстильщиком»

«СКА-Хабаровск» на сборах в турецкой Анталье продолжает набирать игровую форму. Уже в феврале армейцам с Дальнего Востока предстоит матч с одноклубниками из Москвы - ЦСКА. Сражаться придется за выход в одну четвертую финала Кубка России, и поединок обещает быть интересным.Стоит отметить, что Сергей Юран не случайно имеет репутацию «кубкового» тренера - за свою карьеру он неоднократно выводил команды в финалы таких состязаний. Чего стоит только выход «Химок» в финал Кубка России.Как в недавнем интервью отметил генеральный директор хабаровского СКА Алексей Кандалинцев - нынешний главный тренер «красно-синих» настроен серьезно, и сейчас готовит команду к непростому противостоянию.Именно для этих целей существуют товарищеские матчи. Изначально планировалось, что встреч с ивановским «Текстильщиком» будет две, но руководство «красно-синих» приняло решение ограничиться одним матчем.Первый гол в ворота «Текстильщика» был забит на 20-й минуте поединка. Дмитрий Барков отдал пристрельную передачу Кириллу Большакову. Тот мощным ударом с 20 метров занес мяч в створ. Через пять минут СКА имел шанс увеличить счет. В ворота соперника был назначен штрафной с достаточно опасной позиции, Эммерсон пытался забить головой, но мяч ушел мимо.- На 61 минуте поединка игрок на просмотре ошибается в передаче. Соперник перехватывает мяч, простреливает с фланга, однако Сугробов грамотно выбирает позицию и намертво забирает мяч, - сообщают в пресс-службе «СКА-Хабаровска».Четырьмя минутами спустя опять следует опасный удар по воротам, и вновь Владимир Сугробов «тащит». А вот на 70 минуте Дмитрий Барков удваивает счет, получив передачу от Даниила Иванкова, который в свою очередь получил мяч от игрока на просмотре.Радовались армейцы недолго, уже спустя три минуты «Текстильщик» сумел отыграть один мяч. Затем в штрафной роняют Дмитрия Баркова, и арбитр назначает пенальти в ворота ивановской команды. На точку выходит Артемий Малеев, но, к сожалению, вратарь соперников берет мяч.Уже на 88 минуте Даниил Иванков теряет мяч, следует длинная передача вперед, игрок «Текстильщика» обыгрывает Труфанова и сравнивает счет - ничья 2:2.Состав «СКА-Хабаровск»: Сугробов, игрок на просмотре (Труфанов, 62), Большаков, Эммерсон, Колесниченко, Никифоров (Иванков, 69), Квеквескири (игрок на просмотре, 62), Мартусевич (Малеев, 69), Брагин (Иванков, 62), Барков (К), Базелюк (Георгиевский, 62).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Полузащитник Юрий Першин из брянского «Динамо» будет играть в «СКА-Хабаровске». Контракт с футболистом рассчитан на два с половиной года (подробнее)- «СКА-Хабаровск» уступил в товарищеском матче московскому «Торпедо» со счетом 2:3. Игроки хабаровского СКА смогли отыграться с 0:2, но пропустили еще один мяч (подробнее)- Стала известна дата матча «СКА-Хабаровска» и московского ЦСКА за выход в четвертьфинал Кубка России. Игра состоится в Москве уже 21 февраля (подробнее)В ТЕМУ:- Главное, что не в Хабаровск летим: в 1/8 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с ЦСКА. Игры этой стадии пройдут 20-21 февраля 2021 года (подробнее)- Я ему написал и попросил прощения: нападающий «СКА-Хабаровска» принес извинения Дарко Йевтичу. Жуткое столкновение, во время которого игрок «Рубина» потерял сознание, произошло в первом тайме кубкового матча (подробнее)- Выбиваем казанцев: «СКА-Хабаровск» в кубковом матче победил «Рубин» с минимальным счетом. Победный гол в матче забил Рамазан Гаджимурадов (подробнее)