Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года: реакция соцсетей

Во второй половину дня снегопад усилился Фото: Петр МОЛОТОВ

Хабаровчане жестко реагируют в социальных сетях на снежный циклон, который обрушился на город сегодня, 16 февраля. Особенно негодуют автомобилисты, которые вынуждены стоять в пробках.

Вот несколько цитат из соцсетей по теме снегопада в Хабаровске:

- Заказала такси, приехала машина, но во время поездки она сломалась и встала посреди улицы, пришлось пешком до дома добираться.

- Жду трамвай уже полчаса. По дрожанию силовых линий видно, что он где-то недалеко. Спустился к Амурскому бульвару - трамвай не может проехать к Муравьева-Амурского - какой-то бедняга застрял прямо на рельсах.

От сильного ветра в центре Хабаровска падали незакрепленные конструкции Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

- На меня чуть не упал столб со знаком! Шла на работу рано утром, центр города, порыв ветра, и огромный столб не выдерживает и падает прямо возле меня! Еле успела отскочить. И все это рядом со зданием краевого правительства.

- Я припарковался утром в кармане на одной из центральных улиц. Выхожу, а машина заблокирована огромной кучей сгребенного снега! Грейдер постарался, когда проезжую часть расчищал. Не я один такой счастливчик, оказывается.

- А мне по кайфу такой снег, погулять можно нормально. Я сейчас в Дендрарии и тут просто класс. Выходите все гулять.

Меж тем автомобилисты отмечают, что если до обеда можно было нормально проехать по дорогам, то сейчас снег усилился настолько, что техника не успевает его убирать. Напомним, для автомобилистов, попавших в сложную ситуацию, дежурят мобильные группы МЧС. По прогнозам синоптиков, снежный циклон в крае продержится до второй половины дня 17 февраля.