Микрорайон «Ореховая сопка» в Хабаровске заливают канализационными сбросами

Коричневая речка не замерзает даже в самые сильные холода. Фото: Евгений Ярыгин

Очередные несанкционированные канализационные сбросы зафиксированы возле микрорайона «Ореховая сопка» в Хабаровске. Местные жители регулярно жалуются, что недалеко от их домов течет коричневая незамерзающая река.

Такую картину жители района наблюдают всю зиму. Фото: Евгений Ярыгин

- Коричневый, почти черный цвет реки отлично контрастирует на белом снеге. Такую картину мы наблюдаем практически всю зиму. В феврале речка вообще перестала замерзать - отчетливо видны испарения, а уровень воды постоянно прибывает. Неприятное зрелище ежедневно наблюдают водители, когда въезжают или выезжают в микрорайон со стороны улицы Краснодарской, - говорит жительница микрорайона Анастасия.

Редакция «КП-Хабаровск» обратилась к представителю движения «Экодозор», руководителю регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимиру Сидорову. Эколог подтвердил, что к ним также поступали жалобы с этого района и в ситуации уже разбираются компетентные организации.

Напомним, это уже не первый случай несанкционированных канализационных сбросов в Хабаровске в этом году. 18 января жители частного сектора по улице Боевой проснулись от неприятного запаха – речку Гнилая падь, которая протекает по соседству от их домов, заливало неочищенными стоками. А спустя несколько дней под экологическим ударом оказались жители улиц Агатовой, Алмазной и Жемчужной – нечистоты попали на проезжую часть и затекли во дворы жилых домов.

Такую картину жители района наблюдают всю зиму. Фото: Ирина Гапонюк

Ореховая сопка – микрорайон, который начал застраиваться в 2014 году. Дома были возведены для решения жилищного вопроса бюджетников и силовиков. Постепенно район обрастал необходимой инфраструктурой – были построены детский сад и школа, а по планам мэрии в 2021 году будет продолжено строительство канализации и водоотвода. На эти цели выделено 267 миллионов рублей.