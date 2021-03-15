Сергей Фургал: последние новости на 15 марта 2021 года

По показаниям Николая Шухова экс-чиновника могут обвинить по экономическим статьям Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Последние новости об уголовном деле Сергея Фургала публикует «Комсомолка». Напомним, что экс-губернатору Хабаровского края вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. На 15 марта известно, что бывший глава избирательного штаба Фургала этапирован в Москву. По его показаниям экс-чиновника могут обвинить по экономическим статьям

ХИЩЕНИЯ НА ЗАВОДЕ

Адвокат Николай Шухов возглавлял избирательный штаб Сергея Фургала и, по данным СМИ, управлял частью его активов. Бизнесмена задержали в июле прошлого года по делу о мошенничестве на заводе «Амурсталь». Николай Шухов заключил досудебное соглашение и был этапирован из СИЗО Хабаровска в Москву для допроса. Как сообщают «Ведомости», следователи считают, что предприниматель подтвердит версию о том, что «финансовые махинации на заводе могли совершаться под руководством Сергея Фургала или в его интересах».

В деле о хищениях на «Амурстали» также проходит главный бухгалтер предприятия Галина Олейникова. По заявлению СКР, она и еще пятеро соучастников пытались похитить около 305 тысяч рублей, создав несуществующую кредиторскую задолженность завода. Группа обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о ее взыскании, предоставила фиктивные документы. Завершить начатое не удалось - действия были пресечены правоохранителями.

Напомним, что 25 процентов ООО «Торэкс» принадлежат Ларисе Стародубовой, экс-супруге Сергея Фургала. Обыски на предприятии прошли в прошлом году. После задержали еще одного совладельца ООО «Торэкс» - бизнес-партнера бывшего главы Хабаровского края - Николая Мистрюкова.

РАК

Марату Кадырову могут смягчить меру пресечения. Речь идет о предполагаемом исполнителе покушения на бизнесмена Александра Смольского, который, как считает Следком, организовал Сергей Фургал. Напомним, по версии следователей, экс-чиновник вместе с партнером Николаем Мистрюковым хотел расширить сеть пунктов приема металлолома в Амурской области. Смольский мешал Фургалу, потому что принимал товар по более высокой цене, тем самым создавал конкуренцию.

Тогда партнеры решили устранить конкурента и наняли Кадырова. Он подбросил в гараж бизнесмена две гранаты. Одна взорвалась рядом с воротами, вторая не сработала. Смольский остался жив, после выздоровления он все же снизил цены на металлолом.

По словам адвокатов, у Кадырова рак, и он не может находиться в СИЗО. Защита намерена просить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокатов и Кадырова устроит домашний арест. Квартиру в Москве готовы предоставить родственники.

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции.