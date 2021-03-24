Пьяного водителя-убийцу отправили в колонию за смерть 16-летней девочки в ЕАО, которая вышла за молоком

Около 20:20 часов девочка по просьбе отца пошла за молоком в соседний дом. Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

В колонию-поселение отправится виновник смертельной аварии в селе Найфельд. Напомним, что 3 ноября 2020 года пьяный парень сел за руль. Водитель не сумел совладать с машиной и сбил девочку. С места аварии лихач сбежал и даже не помог умирающему ребенку.

Водитель не стал вызывать врачей и ГИБДД, а предпочел скрыться. Фото: УГИБДД УМВД по ЕАО

Около 20:20 часов Аня (все имена изменены - прим. ред.) по просьбе отца пошла за молоком в соседний дом. Девочка брела по обочине дороги в темноте - на улице нет ни света, ни тротуаров. Навстречу несся Nissan Wingroad, за рулем - пьяный 26-летний Игорь, пассажиры - двое старших братьев Ани.

На месте аварии водитель он оставил госномер авто. Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Приближаясь к ребенку, парень окончательно потерял контроль над машиной, авто начало вести к обочине. Иномарка влетела в девочку на приличной скорости, подростка отбросило в кювет. Судя по степени повреждения машины, удар был довольно сильный. Игорь не стал вызывать врачей и ГИБДД, а предпочел скрыться. Братья остались рыдать над телом погибшей от полученных травм сестры.

Девочка брела по обочине дороги в темноте. Фото: УГИБДД УМВД по ЕАО

Бегал Игорь недолго: на месте аварии он оставил госномер авто, а братья девочки выступили свидетелями. Парень даже пытался спрятать машину, но не успел - его задержали полицейские. В этот момент Игорь был еще пьян. Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Парня отправили в СИЗО, а 28 декабря отпустили под домашний арест, но прокуратура обжаловала решение суда.

- Приговором суда парню назначено наказание в виде 6,5 года лишения с свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Приближаясь к ребенку, парень окончательно потерял контроль над машиной. Фото: УГИБДД УМВД по ЕАО

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