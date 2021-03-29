Итоги дня с «КП-Хабаровск»: Сергей Фургал сделал заявление, хабаровчанин полетит в космос, а Михаил Дегтярев настроился на радикальные перемены

Итоги дня – в обзоре «КП–Хабаровск» Фото: Комсомольская правда

Новые подробности

В деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возник новый поворот событий. Сергей Иванович сообщил, что хочет сделать официальное заявление и пообщаться с журналистами.

- Что успел сообщить Фургал: на него оказывается колоссальное морально-психологическое давление со стороны следствия. Второе: он сказал, что у него по-прежнему нет возможности разговаривать с адвокатами. Семь дней в неделю к нему приходит следователь и не дает возможности общаться с защитниками конфиденциально. Фургал даже рассказал, что при попытке поговорить с адвокатами следователь начинает его прерывать, делает замечания и записывает в личное дело, что он не хочет знакомиться с материалами уголовного дела, - сказала Марина Литвинович, член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Наши в космосе

Выпускник хабаровского ТОГУ, космонавт Роскосмоса Петр Дубров назначен в основной экипаж космического корабля «Союз МС-18». Накануне в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялось заседание Межведомственной комиссии, которая подвела итоги готовности экипажей к выполнению полета на ТПК «Союз МС» и российском сегменте МКС по программам 65-й и 66-й экспедиций. Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля.

Путь к переменам

Вчера около пятисот человек собралось в Хабаровске на заседании Народного совета. Встреча прошла в новом формате. В ходе заседания врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев озвучил идею радикальной перемены во внутренней политике краевого правительства. По его словам, он отказывается от привычной риторики. То есть от парадигмы «сохраним население и прекратим отток».

Всего же, политик озвучил семь проектов развития региона.