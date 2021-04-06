Пластический хирург и медсестра, обвиняемые в убийстве пациентки, пойдут под суд в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы уже писали о трагической смерти 37-летней женщины, матери троих замечательных детей: школьницы и маленьких двойняшек - мальчика и девочки. Женщина легла под нож для того чтобы исправить немного «поплывшую» после вскармливания детишек грудь.

Хирурга выбрали довольно известного в Хабаровске - он неоднократно мелькал на обложках глянцевых журналов, клинику тоже. Мало того - был оплачен VIP-пакет, подразумевающий качественную анестезию и индивидуальный уход после операции. Семье это обошлось более чем в 200 тысяч рублей.

К несчастью, все завершилось трагически. Уже на операционном столе пациентке стало плохо. Потом ее перевели в реанимацию, где мать троих детей скончалась через несколько дней после процедуры. Как показало вскрытие, виной всему была аллергия на некоторые препараты, причем врачи должны были об этом знать.

Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте (операция делалась коммерческой фирмой, арендующей помещение у Дорожной клинической больницы) возбудили два уголовных дела по факту смерти пациентки. Статья: «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

- По версии следствия, после прибытия в стационар клиники женщина сообщила о непереносимости двух лекарственных препаратов, сведения об этом были внесены в медицинскую карту, - рассказали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте. - На следующий день медсестра, не убедившись в наличии у пациентки непереносимости лекарственного препарата, осуществила его внутримышечное введение. На фоне введенного препарата у женщины возникли клинические проявления анафилактического шока. При этом хирургом несвоевременно оказана экстренная медицинская помощь по устранению последствий данного состояния. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, на третий день наступила смерть женщины.

Кстати, свою вину ни врач, ни медсестра так и не признали. Тем не менее следователям, как они считают, удалось собрать доказательства их вины - были проведены четыре судебных медицинских экспертизы, допрошено более 50 человек, в том числе проводились очные ставки с ключевыми свидетелями. Это убедило прокурора дать обвинительное заключение по делу, и сейчас оно направлено в суд.

- Еще в ходе досудебного производства вдовец, оставшийся с тремя детьми на руках, заявил гражданский иск на сумму 15 миллионов рублей, по ходатайству следствия наложен арест на имущество одного из обвиняемых на сумму более 7 миллионов рублей, - отметили в ведомстве.

В отношении генерального директора АО «АМК «Региомед» (именно в эту фирму обратилась погибшая женщина) в суд направлено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» (у фирмы, как удалось выяснить следователям, отсутствовала лицензия). Суд назначил директору штраф.

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