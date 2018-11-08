2018-11-08T17:27:26+03:00
Происшествия

Под домашний арест отправили пластического хирурга из Хабаровска, чья пациентка умерла после операции

Врач делал женщине маммопластику в частной клинике
Василий ЗАДУНАЕВ
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Погибшая женщина хотела немного подправить грудь после родов и вскармливания двойняшекПогибшая женщина хотела немного подправить грудь после родов и вскармливания двойняшекФото: Социальные сети
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Смертельная тяга к красоте

Мы уже писали об этом диком случае произошедшем в Хабаровске в июле 2018. Если коротко, то мать троих детей, молодая красивая 37-летняя женщина после родов захотела подправить грудь — придать ей форму слегка пострадавшую после вскармливания двойни. Желание вполне понятное, учитывая, что женщина в молодости работала манекенщицей, и действительно была красива. Была.

Через три дня после маммопластики она скончалась в реанимации. За операцию она заплатила 250 тысяч рублей — ее делали в частной клинике арендующей помещение в Дорожной больнице. Четверть миллиона — это VIP цена за услуги высококласного хирурга, качественную анестезию и послеоперационный уход. Единственное, что ей продали за эти деньги — место на кладбище. Муж остался вдовцом, трое детей — девочка 8 лет и два двухгодовалых близнеца — сиротами.

Кто виноват?

По мнению специалистов делавших вскрытие, женщина могла умереть от аллергии на некоторые препараты, которые ей вводили во время операции.

- В 2003 и 2006 году она делала операцию, тогда у нее выявили аллергены на лидокаин и цефтриаксон. О том, что эти лекарственные препараты ей противопоказаны, она сообщила врачам. Дело в том, что аллергены имеют накопительный эффект и в случае повторной реакции могут вызвать летальный исход, - рассказывает Надежда Слепцова, бывший адвокат семьи. - Вскрытие в итоге проводили во второй краевой клинической больнице. Делали это очень тщательно. В анализах нашли лидокоин и цефтриаксон, по предварительной версии, причина смерти - анафилактический шок. Сейчас проводится экспертиза, чтобы выяснить точную причину смерти. У нее отказали почки. Если бы в крови не нашли эти препараты, можно было бы предположить, что причина смерти тромбоэмболия. От этого никто не застрахован. Но препараты все же нашли.

Расследование продолжается

Сразу после смерти женщины сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по статье: «Причненении смерти по неострожности вследствии ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Однако дальнейшая проверка выявила, что в этой клинике вообще не имели прав делать не только маммопластику, но и другие пластические операции.

- Следователями получены сведения о том, что операцию выполнял один из врачей АО «АМК «Региомед». В связи с отсутствием лицензии у медицинского учреждения ими таже было возбуждено уголовное дело по статье: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека», - поделились в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

Сейчас врач оперировавший погибшую женщину задержан. По решению Центрального районного суда Хабаровска он на время расследования, которое еще продолжается, будет находиться под домашним арестом.

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