Крупный онлайн-магазин наркотиков «накрыла» полиция: задержаны молодые закладчики в Хабаровске, Чите и Улан-Удэ

Оперативники брали парней с поличным во время поиска закладок Фото: Оперативная съемка

Четверо парней из Хабаровска, Комсомольска, Читы и Улан-Удэ полгода назад решили заработать легких денег. Юнцы нашли себя в наркобизнесе и стали курьерами онлайн-магазина по продаже «синтетики». Парни поверили в сказки криминальных воротил, а теперь ждут суда.

СВЯЗИ ЕСТЬ, ДЕНЬГИ ТОЖЕ

«Высокооплачиваемая работа без вложений», «Шикарная жизнь за три часа работы», «Большие деньги тут» - подобными объявлениями наркобизнес вербует новых сотрудников для онлайн-магазинов. Рекрутеры пишут в соцсетях, на электронную почту, оставляют рекламу на подъездах. В неделю дельцы обещают от 25 до 50 тысяч рублей - конечная зарплата зависит от вида распространяемого наркотика, числа закладок и назначенных штрафов.

Вербовщики рассказывают жертвам о связях в правоохранительных органах и обещают помочь в случае задержания. Доверчивые девушки и парни продаются дельцам за названную сумму и становятся пушечным мясом для тех, кого интересует только собственное благосостояние.

НЕМНОГО ОБ ИЕРАРХИИ

Четверо парней в возрасте от 21 до 28 лет из разных регионов Дальнего Востока тоже купились на рассказы нарковоротил. Объявления о наборе «анонимных курьеров» они нашли в даркнете (недоступной для обывателя части интернета). Устроились парни в один онлайн-магазин, заработали доверие и дослужились до разных должностей: кто-то стал мини-складом (человек, который берет из тайника большие объемы наркотика и фасует для закладчиков), кто-то - складом (берет из тайника крупные партии), кто-то - межрегиональным курьером (перевозит наркотики между регионами).

При себе у парней была «синтетика» весом от ста граммов до одного килограмма Фото: Оперативная съемка

- В идеале никто из представителей разных ступеней иерархии в онлайн-магазине не должен быть знаком между собой. Это делается для того, чтобы в случае задержания, например, закладчика он не смог никого выдать. Парни, о которых идет речь, друг друга не знали, проработали они от месяца до трех. Обычно в таком бизнесе о долгой карьере речи не идет, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

ВЗЯЛИ С ЛАБОРАТОРИЕЙ

Оперативники брали парней с поличным во время поиска закладок. Один доставал наркотики, кода гулял с девушкой, второго задержали в офисе компании по доставке грузов. При себе у парней была «синтетика» весом от ста граммов до одного килограмма. Основной объем наркотиков нашли во время обысков - всего более 13 килограммов. У 21-летнего комсомольчанина вдобавок обнаружили мини-лабораторию по выращиванию конопли.

- Уголовные дела возбуждены по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные организованной группой в особо крупном размере». Двое фигурантов заключили досудебное соглашение и находятся под подпиской о невыезде, еще двое - заключены под стражу, - сообщила «КП»-Хабаровск» Ольга Мироненко, начальник отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

Уголовные дела переданы в суд, закладчикам грозит до 20 лет колонии. Практика показывает, что избежать наказания, связанного с лишением свободы, не получится.

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