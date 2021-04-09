«Я ни в коем случае не боюсь идти вперед»: хабаровский космонавт Петр Дубров утвержден для полета на орбиту

Школьные друзья, учителя и однокурсники говорят о Петре как об одаренном человеке, который любил информатику Фото: Роскосмос.

Роскосмос утвердил состав экипажа предстоящей экспедиции на МКС. В него вошел хабаровчанин Петр Дубров, который отправится на орбиту впервые в качестве бортинженера. Напомним, что будущий космонавт учился и работал в краевой столице. Школьные друзья, учителя и однокурсники говорят о Петре как об одаренном человеке, который любил информатику.

ЖИЗНЬ В ХАБАРОВСКЕ

Талант будущего космонавта стал проявляться в школе №13, где Петр Дубров отучился девять классов. Видя потенциал мальчика, учителя предложили ему поступить в Лицей информационных технологий, где было больше возможностей для изучения информатики. В ЛИТе Петр писал программы, участвовал в олимпиадах и приносил победы. За два года в лицее Петр запомнился учителям и школьникам как скромный, воспитанный, вежливый, очень умный парень.

В ЛИТе Петр писал программы, участвовал в олимпиадах и приносил победы. Фото предоставлено ЛИТ

В 1994 году Петр Дубров поступил в Хабаровский государственный технический университет (сейчас – Тихоокеанский государственный университет). Будущий космонавт поступил на специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Четвертый и пятый курсы студент закончил на «отлично».

После университета Петр Дубров увлекся спортом, пристрастился к прыжкам с парашютом. Занимался хабаровчанин в дисциплине «групповая акробатика». Спустя пять лет Петр Дубров получил первый разряд, а в 2010 году вместе со своей командой выполнил норматив кандидата в мастера спорта на чемпионате России. За плечами будущего космонавта свыше 500 парашютных прыжков.

КОСМОС ЗОВЕТ

В октябре 2012 года Петр Дубров начал проходить общекосмическую подготовку. Пилотировал самолет, тренировался в условиях невесомости и в гидролаборатории в скафандре, испытывал себя в сурдокамере, выживал в разных климатических условиях. Спустя восемь лет упорной подготовки хабаровчанина зачислили в основной состав экипажа корабля «Союз МС-18» (его назвали в честь Юрия Гагарина) и бортинженера МКС-65. На орбите Петр Дубров проведет около года и выйдет в открытый космос порядка семи раз.

В октябре 2012 года Петр Дубров начал проходить общекосмическую подготовку Фото: Роскосмос.

- Ну, конечно, страшно первый раз лететь в космос. […] Мы проходим очень серьезную подготовку и в психологическом плане и, конечно, в техническом. Учимся, как себя вести при любых нештатных ситуациях, которые могут возникнуть в процессе полета. Поэтому несмотря на то, что какой-то страх перед неизведанным присутствует, я ни в коем случае не боюсь идти вперед, потому что уверен: что бы мне ни встретилось, я знаю, как себя вести, и справлюсь с этим, - сказал космонавт Петр Дубров на пресс-конференции.

Корабль «Ю. А. Гагарин» будет запущен 9 апреля 2021 года в 17:42:41 (хбр) с космодрома «Байконур». На орбите российские космонавты встретят модуль «Наука». Во время экспедиции планируется провести проведено более 50 научных исследований и экспериментов.

Корабль «Ю. А. Гагарин» будет запущен 9 апреля 2021 года с космодрома «Байконур» Фото: Роскосмос.

В составе основного экипажа 65-й экспедиции на Международную космическую станцию - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий (командир корабля, командир экспедиции), Петр Дубров (бортинженер корабля и бортинженер экспедиции) и астронавт NASA Марк Ванде Хай (бортинженер корабля и бортинженер экспедиции), их дублерами являются космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

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