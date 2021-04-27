Экс-глава управления образования Хабаровска ответит перед судом за казенные вояжи детей чиновников

Ольга Тен подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Борис КОКУРИН

Уголовное дело бывшего начальника управления образования Хабаровска дошло до суда, несмотря на все попытки самой экс-чиновницы оттянуть этот момент. Напомним, что Ольга Тен подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что бывшая госслужащая корректировала списки детей, заслуживших зарубежные поездки, в пользу ребятишек своих друзей.

МИР ПОВИДАЕШЬ

Как говорится в материалах уголовного дела, первый эпизод случился в 2017 году. Тогда была создана делегация из детей, которые участвовали в экспедиции по реке Хор. Ребята отличились и за это были награждены поездкой в город Мусасино (Япония). Ольга Тен, как считает следствие, наказала своим сотрудникам исключить из состава группы одного ребенка, а вместо него внести родственника заммэра краевой столицы, который за казенные деньги побывал в прекрасной Стране восходящего солнца. При этом чиновница вряд ли думала о чувствах юного участника экспедиции. Следователи считают, что Ольгой Тен двигала личная выгода – так она хотела заручиться поддержкой верховного руководства города. Ущерб оценили в 62 тысячи рублей.

В следующем году ситуация повторилась. Победители акции «Мы вместе!» получили возможность отправиться за бюджетные деньги в летний лагерь Харбина (КНР). В число тех, кто взял «золото», Ольга Тен, как говорится в материалах дела, включила родственника своей знакомой. Несложно догадаться, что в акции этот ребенок участия не принимал, но в Харбине побывал. Стоимость незаконного перелета подростка оценили в 27 тысяч рублей.

СТАТЬЯ И БОЛЬНИЦЫ

О следствии в отношении Ольги Тен стало известно в сентябре прошлого года из невесть как просочившегося в интернет документа. Тогда еще чиновницу взяли под белы рученьки прямо на рабочем месте и увезли на допрос, но спустя некоторое время отпустили. Экс-глава управления образования внезапно почувствовала себя плохо и стала кочевать из больницы в больницу. Сперва Ольгу Тен заметили в стационаре Первой краевой, затем – во Второй краевой, после – в 11-ой.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». С начала февраля 2020 года Ольга Тен покинула свой пост. Материалы возвращались из суда в прокуратуру с формулировкой «для устранения недочетов». Однако сейчас прокурор утвердил обвинительное заключение.

- После вручения копии обвинительного заключения обвиняемой уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска. Максимальное наказание по статье – до четырех лет колонии, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Ольга Тен распоряжалась хабаровским образованием с 2017 года. За это время город потрясли два коррупционных скандала - в 2014 году ее заместитель - Ирина Гарцева была поймана на торговле местами в детских садах. А в 2018 прокуратура разбиралась с фактами незаконных отчислений детей из дошкольных учреждений.

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