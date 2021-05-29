Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Андрей Малахов.

Насыщенный День города завершился в Хабаровске. Сегодня, 29 мая, Хабаровск отметил свое 163-летие. Днем в Хабаровске прошел яркий арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». На три часа хабаровчане заполонили всю улицу Муравьева-Амурского. В 18:00 на Комсомольской площади прошел праздничный концерт.

А вечером над небом краевой столицы прогремели праздничные залпы.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Лада Дударова.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Андрей Малахов.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Андрей Малахов.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Андрей Малахов.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Лада Дударова.

В этом году баржи с пиротехническим оборудованием разместили чуть ниже по течению, напротив набережной. Такое решение принято, чтобы обеспечить хабаровчанам максимально удобный просмотр шоу.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Андрей Малахов.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Андрей Малахов.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Андрей Малахов.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Лада Дударова.

Длилось шоу не менее 10 минут. Очевидцы с удовольствием снимали происходящее на камеры смартфонов, некоторые вели прямые трансляции в соцсети.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Андрей Малахов.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Андрей Малахов.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Лада Дударова.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Лада Дударова.

Залпы шли подряд и пауз практически не возникало.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Андрей Малахов.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Андрей Малахов.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Лада Дударова.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Лада Дударова.

Уже завтра, 30 мая, состоится марш-парад духовых оркестров и концертные выступления. В 11:00 колонна участников фестиваля «Амурские волны» двинется с Комсомольской площади в сторону площади Ленина. На площади с 12:00 до 17:00 пройдут выступления музыкантов.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Андрей Малахов.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Андрей Малахов.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Лада Дударова.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Лада Дударова.

Также, в воскресенье пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Ожидается, что в нем примут участие более 500 человек. Дистанцию для себя каждый участник выберет самостоятельно при регистрации. Новичкам организаторы предлагают 1 или 5 км, опытным спортсменам — 10 или 21 км. Старт забега состоится в 14:30 на Комсомольской площади.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Лада Дударова.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Лада Дударова.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Лада Дударова.

Фейерверк в честь Дня города прогремел над Хабаровском. Фото: Лада Дударова.

Напомним, что завтра, 30 мая, вновь временно перекроют дороги.