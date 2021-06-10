«Душа так и не вышла на связь»: полицейский в Комсомольске провел «спиритический сеанс», чтобы допросить свидетеля Фото: Евгения ГУСЕВА

«Дух свидетеля, приди и дай нам ответ, было мошенничество или нет», - в Комсомольске полицейский провел «спиритический сеанс». Виктор Р. «вызывал душу» умершего по настоянию прокуратуры. Неординарный подход «медиума в погонах» вызвал сомнение у правоохранительных органов, и полицейского уволили.

ЭКСТРАСЕНС НА СЛУЖБЕ

Виктор Р. в 2019 году занимался жалобой дачника на местного председателя садового товарищества, которую подозревали в финансовых махинациях. Разобравшись в обстоятельствах дела, полицейский посчитал, что состава преступления нет, и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но прокуратура потребовала более детального изучения. Ведомство настаивало, что Виктору нужно допросить другого председателя. И тут возникла проблема - свидетель умер еще в октябре 2018 года.

Но прокуратура, как следует из материалов дела, продолжала настаивать на допросе умершего. Документы о смерти председателя не произвели должного впечатления на ведомство. Тогда Виктор начал искать правду в потустороннем мире.

- Во исполнение неоднократных требований заместителя прокурора Комсомольска-на-Амуре об опросе свидетеля был проведен спиритический сеанс, привлечены эзотерики с целью вызова и проведения беседы с душой умершего. Душа так и не вышла на связь. Были предложения о проведении эксгумации тела, но специалисты сказали, что тело (притом мертвое) без души никаких пояснений дать не сможет. На основании изложенного выполнить требование прокурора города об опросе свидетеля не представилось возможным, - писал полицейский Виктор в докладе руководству.

ЗАПАХЛО УВОЛЬНЕНИЕМ

Такой тон и нотки сарказма показались прокуратуре неуместными. Более того, ведомство посчитало, что он позорит честь мундира. После таких выводов путь для Виктора был один - увольнение со службы. В августе 2020 года полицейский покинул органы внутренних дел.

Но Виктор с увольнением не согласился и пошел в суд. В своем иске уже экс-полицейский указал, что «привлечение к нашей работе экстрасенсов давно перестало быть редкостью». Суд с доводами комсомольчанина согласился и восстановил его на службе. За то время, пока Виктор не работал, ведомство должно было выплатить ему средний заработок.

Адвокат полицейского, как и сам Виктор, в разговоре с «КП» комментировать ситуацию отказались. Однако из материалов дела известно, что защитник провел четкую грань между так называемым сарказмом и тем, что писал в докладе полицейский. Слово сарказм носит определение, которое вовсе не подходит к сложившейся ситуации. А что касается спиритизма и эзотерики, то полицейским не запрещено привлекать экстрасенсов и других индивидуумов к своей работе, чем они активно пользовались в 2000-х годах, пусть и не совсем успешно.