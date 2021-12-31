Дым валит без остановки: в Биробиджане загорелось здание университета Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В преддверии Нового года в ЕАО произошло крупное ЧП. Днем 31 декабря в столице Еврейской автономной области загорелось здание Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. Возгоранию присвоили повышенный номер опасности.

- К приезду пожарных пламенем уже были охвачены этажи учебного корпуса, который в последний год не использовался по назначению, в нем шел ремонт. В настоящий момент ведутся работы по тушению огня, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Как сообщают специалисты, пострадавших нет. Однако масштабы возгорания поражают. Судя по кадрам, снятым сотрудниками МЧС, дым валит из всех окон здания на втором этаже. Пока трудно определить, каковы масштабы пожара. Здание осматривают сотрудники МЧС. На месте развернут штаб пожаротушения.

«КП» - Хабаровск» следит за ситуацией.

Напомним, что буквально 30 декабря крупный пожар тушили в Хабаровском крае. В селе Ильинка загорелись две цистерны с топливом. Ликвидировать возгорание удалось только через несколько часов. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. По факту пожара прокуратура начала проверку. Специалисты выясняют причину возгорания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Весь поселок в дыму: в Хабаровском крае полыхают две цистерны с топливом

Пожар разросся до 300 метров (подробнее)