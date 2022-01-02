Экстремал зажег фейерверк в подъезде и попал на видео в Хабаровске

Мужчина берет в руки подожженный фейерверк. Фото: скриншот с видео

В Хабаровске местный житель поджег фейерверк в подъезде многоквартирного дома по адресу Павловича 5/3. Опасная выходка попала на камеры видеонаблюдения.

По записи видно, что некий мужчина поджигает фитиль пиротехнического изделия рядом с лифтом на первом этаже, затем берет горящую батарею салютов в руки и идет вместе с ней к выходу. На улицу он уже выбегает.

Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали в соцсетях. Очевидцы утверждают, что мужчина получил залп салюта в лицо, но не пострадал. Также люди в комментариях резко осуждают необдуманный поступок и иронизируют над случившимся.

- Автор, я надеюсь вы приняли меры к этому... Я просто в шоке. А если бы выходили из квартиры, а если маленькие дети и пожар! - возмущается пользователь.

- А чего не в квартире начал? - вопрошает другой комментатор.

- На улице холодно, а выйти с горящим фейерверком не успел. Но мы все такое не одобряем, - пишет еще один местный житель.

- Представляю звук в подъезде, люди там наверное со стульев упали! - ужасается хабаровчанка.

Также один из комментаторов предлагает наказать данного гражданина и отправить видео в полицию. Так как мужчина подвергает опасности как себя, так и окружающих. К слову, правоохранительные органы еще не отреагировали на данный инцидент.

Напомним, тем временем в поселке Эльбан Амурского района Хабаровского края в пожаре погиб житель одной из квартир двухэтажного дома. Сотрудники МЧС обнаружили мужчину уже без признаков жизни.

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