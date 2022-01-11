«Буду на месте через 10 минут»: водитель хабаровского пригородного автобуса координирует пассажиров через Telegram-чат

Водитель записывает короткие голосовые сообщения, в которых указывает пассажирам о своем местоположении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители пригородных поселков в Хабаровском районе края регулярно сталкиваются с трудностями на общественном транспорте. Для того, чтобы добраться в Хабаровск пассажирам порой приходится ждать по несколько часов на морозе, люди постоянно жалуются на отсутствие автобусов и несоблюдение графиков движения.

Например, эта проблема актуальна для жителей Бычихи, Корфорского и Осиновая Речка, которых с краевым центром связывает всего два маршрута - №№ 177 и 133. При этом маршрут №177, по словам пассажиров, ходит плохо.

Как оказалось, проблему можно решить довольно просто – достаточно воспользоваться современными технологиями, которые у всех всегда под рукой – мобильным телефоном с интернетом. Водитель маршрута №133 решил упростить жизнь своим пассажирам и создал группу в популярном мессенджере, где информирует их о своем местоположении.

Маршрут № 133 соединяет село Бычиха и Южный микрорайон Хабаровска.

- Такие чаты сначала появились среди водителей в What`s App, чтобы держать связь на маршрутах и соблюдать интервалы между автобусами. Это очень выручает, когда в городе пробки и вообще удобная вещь. И вот я решил открыть такую группу для пассажиров. Сначала скинул ссылку всего паре-тройке человек, но сарафанное радио сработало моментально. Буквально за пару часов группа заполнилась, всем желающим места не хватило, поэтому решил перенести чат в Telegram. Там лимит 200 тысяч, но столько людей в нашем городе точно не наберется, - рассказал «КП-Хабаровск» Саид, водитель на маршруте №133.

Сначала Саид писал в чате, отвечая на сообщения пассажиров, но быстро понял, что это неэффективно, неудобно и вообще опасно. Руки водителя должны быть на руле. Поэтому Саид примерно через каждые 10 минут стал записывать при помощи гарнитуры короткие голосовые сообщения, в которых он указывает свое местоположение и время прибытия к очередной остановке.

Выглядит это примерно следующим образом: «Еду с остановки «Кирпичный завод» в сторону Бычихи. На Красной речке буду в 13:00». Если водитель не уверен, во сколько он точно приедет, то указывает приблизительное время: буду на месте через 10, 30 минут или час и так далее.

Кроме того, Саид всегда заранее информирует и о последнем рейсе, пассажиры называют такое сообщение «закрывашкой». Обычно такой автобус отправляется в районе 8-9 часов вечера.

Несмотря на все удобства новой системы, на маршруте №133 острая нехватка автобусов – он всего один. Людям порой приходится морозиться на остановке по два часа. Пассажиры отмечают, что благодаря чату стало намного лучше – теперь люди точно знают, где едет автобус и когда он прибудет на остановку.

- Сегодня первый раз столкнулась с этим чатом. Очень удобно водитель оповещает, где он едет. Для нашего маршрута это просто спасение. А то стоишь по два часа на остановке, - сообщает Елена, пассажирка.

Перенести чат по маршруту №133 Бычиха-Южный в Telegram Саида попросили сами пассажиры. Группа в What`s App открылась в воскресение, а уже в понедельник водитель создал публичный Telegram-канал. Сейчас в нем уже состоит больше 300 человек, и чат продолжает набирать популярность. Попасть в него можно по ссылке: https://t.me/+OAz1XOtyss02N2Ri.

Напомним, с проблемами на общественном транспорте регулярно сталкиваются и хабаровчане. Например, ранее горожане полтора часа ждали автобус маршрута №102 на остановке ЭВР в сторону поселка Некрасовка. Чтобы не замерзнуть, люди спрятались от холода в салоне связи, расположенном на остановке.

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