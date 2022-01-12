Стало известно, из-за чего загорелся автобус в Хабаровске

Автобус загорелся на автовокзале. Фото: Социальные сети

В Хабаровске 12 января в районе 10 утра загорелся пригородный автобус маршрута №104, который соединяет город с cелом Ракитным. Пожар случился, когда водитель подъехал для небольшого перерыва к автовокзалу – конечной остановке маршрута.

Инцидент попал на видео, которое записал проезжающий автолюбитель-очевидец. На нем видно, как в двигателе полыхает огонь и валит дым, а простые горожане стараются его затушить.

- Вспыхнул дизельный двигатель корейской модели Daewoo BS-106, пассажиров экстренно эвакуировали. На момент ЧП людей в салоне уже не было. Автобус на тот момент как раз вернулся из Ракитного, - сообщили «Комсомолке» в минтрансе Хабаровского края.

К месту ЧП прибыли сотрудники МЧС, однако двигатель уже был потушен. Также в ведомстве подтвердили, что пострадавших не было, пассажиры успели покинуть салон заранее.

- Вызов поступил, пожарные приехали. Огонь был ликвидирован до их прибытия силами водителя, в автобусе людей не было. Причины пожара выясняются и будут установлены владельцем транспортного средства, - рассказали «КП-Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Кроме того, корреспондент «КП-Хабаровск» пообщался с профессиональным автомехаником, который предположил, из-за чего мог загореться двигатель. Причин могло быть несколько.

- Я думаю, что это утеплитель спереди лежал на двигателе, и он скорей всего и загорелся – так чаще всего происходит зимой. Видимо где-то что-то не так положили. Там недалеко выпускной коллектор, он хорошо раскаляется. Этого достаточно чтоб возникло пламя. Есть еще вариант – топливо могло протечь, смотря какого года машина. Могла и проводка на двигателе перетереться от износа и загореться, - рассказал «КП-Хабаровск» Василий Леонов (имя изменено), владелец одного из хабаровских автосервисов.

Также «Комсомолка» связалась с перевозчиком маршрута №104. Однако владелец сообщил, что никакого пожара не вообще не было.

- Ничего у нас не загорелось, вас дезинформировали. Просто патрубок в двигателе лопнул, у него испарение было. Просто тосол попал на горячий и парил автобус, он не загорелся. Огня не было, вам показалось. Автобус работает на линии, все хорошо - изложил свою версию событий перевозчик.

В любом случае причины ЧП выясняются.

Напомним, 4 января в Хабаровске загорелось маршрутное такси, следовавшее по маршруту №101. Пожар случился недалеко от торгового центра «Стрелка». Огонь возник прямо в салоне автобуса. Водитель быстро остановился и вместе с 22 пассажирами покинул полыхающий транспорт.

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