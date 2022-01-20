Около 65 животных сгорело в двух приютах Хабаровска

Большинство погибших - кошки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске давно существуют различные приюты. В контексте данных событий речь пойдет о двух конкретных. Один из них – «Танин дом друзей», расположенный в частном секторе села Ильинки, второй – безымянный, но широко известный в кругу волонтеров, приют в районе Красной речки, где в основном живут кошки. Зоозащитники рассказали «КП»-Хабаровск», что владельцы регулярно проводят сборы средств на нужды приютов, и любой желающий может помочь заведениям содержать спасенных животным в хороших условиях.

- Хозяйка «Таниного дома друзей» собирала деньги на новый дом для кошек. В старом были неисправны печь и проводка. Когда сборы завершились и строительство закончилось, она заселилась в этот дом сама, а кошки остались жить в прежнем помещении, - рассказала «КП»-Хабаровск» Оксана Т. (имя героя изменено), зоозащитница.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Около 65 животных погибло в Хабаровске при пожарах, которые произошли в этих двух приютах. В основном сгорели кошки, но также умерло и две собаки. О произошедшем «КП»-Хабаровск» рассказали зоозащитники, пораженные случившимся. В случае приюта «Танин дом друзей», чтобы ликвидировать возгорание, привлекались пожарные расчеты.

-19 числа поздно вечером произошло возгорание. На территории одного из дачных участков пострадали надворные постройки, в которых содержались животные. Местные жители выводили собак из горящих помещений самостоятельно. Однако в том помещении, где была значительная часть огня, находилось 45 кошек, и все они погибли. Пожар был остановлен достаточно быстро. Вызов поступил в 22:23 и в 23:03, с учетом прибытия подразделения, уже был локализован. Буквально через 15 минут было ликвидировано открытое горение. Причина произошедшего будет устанавливаться в ходе проверки сотрудниками пожарного надзора, - рассказала «КП»-Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Один из приютов разместил на своей странице пост, в котором объясняется, почему им сейчас сложно дозвониться Источник: Инстаграм/@tanin_dom_druzey_khv Фото: Социальные сети

О возгорании в приюте на Красной речке официального подтверждения найти не удалось, однако волонтеры рассказали, что ситуация была ровно такой же. Пожар произошел ночью, и в нем сгорело порядка двух собак и 18-ти кошек. Это не первый случай, уверяют волонтеры. Пару лет назад этот приют уже горел, и тогда кошек приходилось буквально собственными силами вытаскивать из огня и везти в больницу тех, кого еще надеялись спасти.

КТО ВИНОВАТ

По словам волонтеров, пожары в обоих приютах произошли из-за халатности владельцев. Хозяева убежищ для хвостатых не позаботились о своевременной замене печек и проводки. По свидетельствам зоозащитников, волонтеры не раз призывали хозяев к замене устаревшего оборудования. Сборы средств были организованы в том числе и для этих целей. По какой-то причине на момент возникновения пожаров оборудование так и не было обновлено.

- Когда это произошло, волонтеров начали выкидывать из чатов приюта. Сейчас причины произошедшего будут замалчивать и скрывать, но мы точно знаем, что случилось, - рассказала Оксана Т.

ЧЕРНЫЕ ПЕРЕДЕРЖКИ

Волонтеры также просветили нас, в чем особенность таких мест, и почему за ними тяжело следить. Как объясняют неравнодушные к проблемам животных люди, эти приюты - передержковые. Люди самостоятельно приезжают в них и платят владельцам деньги на содержание спасенных животных. Настоящий приют – это когда животные содержатся бесплатно, а на их нужды отдельно собираются деньги. Оба погоревших заведения называют себя приютами, но работают как передержки.

Сейчас в Хабаровске нет государственных приютов. Все места, где содержат найденных животных, это частные заведения. Они организованы по инициативе отдельных людей, поэтому и контролировать их тяжело. По сути, жизни собак и кошек находятся в руках владельцев, которые хоть и обязаны отчитываться за сборы денег, но все же могут вести свою деятельность по их собственному усмотрению. Волонтеры рассказывают, что в Хабаровске несколько таких «черных передержек». И, хоть защитники животных и пытаются помогать таким приютам, не всегда получается призвать хозяев к ответственному поведению.

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