Семь часов среди звезд: космонавт из Хабаровска Петр Дубров совершил первый в 2022 году выход в открытый космос

Упорством и трудом Петр Дубров добился своей цели, став 125 космонавтом России Фото: Роскосмос.

Хабаровчанин Петр Дубров добился всех мыслимых и немыслимых высот (в прямом смысле фразы). 43-летний мужчина половину жизни шел к тому, чтобы исполнить мечту миллионов детишек - отправиться в космос. Упорством и трудом он добился своей цели, став 125 космонавтом России.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Со школьных времен Петра Дуброва тянуло к точным наукам. В детстве будущий космонавт, по воспоминаниям знакомых, был эрудирован, мудр и сосредоточен. Особую страсть хабаровчанин испытывал к информатике. Парень писал программы для помощи учителям и занимал первые места в олимпиадах.

После школы Петр не бросил заниматься информатикой и поступил на очное отделение ТОГУ по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Учеба давалась парню не без трудностей: у одного из преподавателей по сложному предмету парень схлопотал «неуд» по курсовой. Конечно, тройку талантливый студент потом исправил и стал любимчиком педагога.

Ни школьные, ни университетские друзья Петра Дуброва не замечали в нем тяги к небу. В детстве и юношестве парень не отличался хорошим здоровьем и отличной физической формой. Уже буквально через несколько лет сокурсники и одноклассники не узнают Петра, который совершит несколько прыжков с парашютом, а потом запишется в космонавты. Годы подготовки и прошлый мальчишка, страстно увлекающийся информатикой, отправился к далеким звездам.

СТЫКОВКА

Петр Дубров стал бортинженером 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. 19 января 2022 года в 22:29 по московскому времени он вместе с командиром Антоном Шкаплеровым закрыли выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск». Это был четвертый за жизнь и первый в 2022 году выход в открытый космос для хабаровчанина.

Космонавты провели в космосе 7 часов 11 минут. За это время узловой модуль «Причал» был интегрирован в состав российского сегмента МКС и подготовлен к стыковкам пилотируемых и грузовых кораблей. Первый корабль пристыкуется к модулю уже 18 марта.

- Для этого Антон Шкаплеров и Петр Дубров, работавшие в скафандрах «Орлан-МКС», установили и подключили антенны пассивной системы сближения «Курс-П» на внешней поверхности нового российского модуля, перенесли телекамеру и проложили телевизионный кабель между модулями «Причал» и «Наука», а также смонтировали мишени для стыковки кораблей, - сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Состоявшийся выход стал 155-м, осуществленным космонавтами в отечественных скафандрах с марта 1965 года.

В составе основного экипажа 65-й экспедиции на Международную космическую станцию - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий (командир корабля, командир экспедиции), Петр Дубров (бортинженер корабля и бортинженер экспедиции) и астронавт NASA Марк Ванде Хай (бортинженер корабля и бортинженер экспедиции), их дублерами являются космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн. Планируемая продолжительность полета - 191 сутки.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Нам повезло, что мы учились с таким удивительным человеком»: хабаровчанин Петр Дубров отправится покорять космос

«КП» связалась с одноклассниками, которые рассказали о страсти к информатике и становлении будущего космонавта (подробнее)

Стало известно, как учился в институте космонавт из Хабаровска Петр Дубров

«Комсомолка» побывала в альма-матер космонавта, приоткрыла тайну его зачетки и поговорила с однокурсником (подробнее)

Хабаровский космонавт Петр Дубров писал в школе программы в помощь учителям

«Комсомолка» посмотрела на первые работы подающего надежды программиста (подробнее)