Подтянуть русский и биологию: в хабаровском ДВГУПС впервые оказался студент из Сомали

Хабаровск встретил сомалийца дальневосточным морозом. Фото: ДВГУПС

Барре Ахмед Ибрахим - первый студент из Федеративной Республики Сомали, который прибыл в Хабаровск специально для обучения на подготовительном отделении в ДВГУПС. В аэропорту холодной краевой столицы гражданина этого далекого восточноафриканского государства встретили сотрудники университета.

Барре 32 года, в своем городе Могадишо - столице республики - он закончил бакалавриат по медицине, по направлению гастроэнтерологии. Мужчина очень плохо говорит по-русски, зато отлично знает английский.

- Ординатуру он решил продолжить в России. По квотам минобра РФ Барре направили на учебу Северо-Восточный Федеральный университет в Якутск. Так как у него слабенький русский язык, а по нашим правилам нужно немного его выучить, по тем же квотам Барре направили в Хабаровск, в ДВГУПС. Потому что у нас очень сильная школа по преподаванию химии и биологии для иностранцев. Его будут обучать на русском, чтобы Барре понял наши термины, - рассказали «КП» - Хабаровск» в офисе иностранных студентов управления международной деятельности ДВГУПС.

В аэропорту Хабаровска. Фото: ДВГУПС

Сразу по прибытии в Хабаровск иностранец спросил о том, есть ли еще студенты из Сомали. Сотрудники ДВГУПС пообещали помогать гостю из Африки, чтобы его жизнь в Хабаровске была комфортной. Барре выделили комнату в общежитии, где он находится на карантине и уже с понедельника приступает к очному обучению вместе с другими иностранцами. Земляков у Барре на данный период в Хабаровске нет.

По словам Барре Ахмеда Ибрахима, возможность обучения в ДВГУПС стала для него важным событием в жизни. Он надеется, что благодаря проживанию в Хабаровске не только хорошо выучит русский язык, но и больше узнает о культурных традициях нашей страны.

После прохождения подготовительных курсов, в мае 2022 года, Барре Ахмед уедет обратно в Якутск, где будет учиться в ординатуре.

СПРАВКА «КП»

Родина нового студента ДВГУПС - Сомалийская республика - образовалась в 1960 году после объединения британского протектората и итальянской колонии. В стране проживает чуть больше девяти миллионов человек.

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