Любит борщ и мечтает стать космонавтом: Зара Резерфорд рассказала о себе по прилету в Хабаровск

Зара выходит из самолета. Фото: пресс-служба международного аэропорта Хабаровска

Зара Резерфорд - 19-летняя летчица из Бельгии, совершающая кругосветку, прилетела в Хабаровск во вторник 30 ноября.

Девушку встретили с аплодисментами и одобрительными возгласами представители Союза деловых женщин Хабаровского края. Сразу по прибытии Зара сказала, что полет до Хабаровска прошел спокойно.

Счастливая Зара на хабаровской земле. Фото: пресс-служба международного аэропорта Хабаровска

Бельгийская летчица выучила несколько фраз по-русски: «Меня зовут Зара», «Спасибо», «Пожалуйста», «Чай». Также у девушки уже появились свои пристрастия в русской кухне - борщ, пельмени и чай.

- Настроение у нее отличное. Зара очень рада, что, наконец, смогла продолжить путешествие, потому что долгое ожидание сильно выматывает, из-за чего портится самочувствие. Во время полета в одиночестве над русским Севером девушка ответила, что для нее непривычно, когда за много километров нет ни одного поселения, но страха она не испытывает. Для нее полет - это естественное состояние души, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Жукова, директор Союза деловых женщин Хабаровского края.

Вместе с общественными активистами. Фото: Павел Меркулов, президент Клуба деловых людей Хабаровска

Также Зара напомнила о том, что своим примером она хочет показать, что женщине доступны любые сферы деятельности, в том числе и летное дело, что считается сугубо мужским занятием. Бельгийка не отказывается от своей первоначальной цели - поставить мировой рекорд - стать самой молодой девушкой, облетевшей мир в одиночку на суперлегком самолете.

Кроме того, девушка рассказала немного о своей семье. У Зары в семье все летчики - папа, мама и брат. Поэтому другого профессионального пути она для себя не видит. Главная мечта 19-летней летчицы - побывать в космосе и работать бортовым инженером на станции.

В Хабаровске у Зары запланированы встречи с местными жителями и СМИ. Девушку поселили в одной из городских семей. Также Заре подарили павлово-посадский русский платок, который не займет много места в салоне самолета, но согреет во время долгих перелетов и вынужденных остановок. Следующая цель на пути 19-летней летчицы - Владивосток, а затем Южная Корея.

Отважной летчице подарили русский павловопосадский платок. Фото: пресс-служба международного аэропорта Хабаровска

Напомним, на 105-й день своего затяжного приключения Зара Резерфорд наконец прилетела в Хабаровск. Изначально она должна была прибыть в краевую столицу 4 ноября, но ожидание затянулось почти на месяц. Из-за непогоды летчица почти на три недели застряла в Аяне, а до этого неделю находилась в Магадане.

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