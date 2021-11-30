Бельгийская 19-летняя летчица, совершающая кругосветку, добралась до Хабаровска

Зара Резерфорд в ожидании вылета в Хабаровск. Фото: fly.zolo
Зара Резерфорд, 19-летняя летчица из Бельгии, уже больше 100 дней совершает одиночное кругосветное путешествие на скоростном сверхлегком самолете «Акула». На 105 день своего затяжного приключения, девушка, наконец, прилетела в Хабаровск. Изначально Зара должна была прибыть в краевую столицу 4 ноября, но ожидание затянулось почти на месяц.
Сразу по прилету в Хабаровск летчица с нескрываемой радостью отрапортовала на своем Facebook.
Самолет Зары в аэропорту Хабаровска. Фото: читатель «КП»
- День 105-й. Как заметили самые пылкие и бессонные, я только что приземлилась в Хабаровске! Йихаааааааааа! #Насдровье!!! Спасибо еще раз всем, кто мне помогает! – отметила Зара Резерфорд.
Также бельгийка опубликовала фотографию с маршрутом ее полета на экранах отслеживания.
Карта полета до Хабаровска. Фото:@FlyZolo
За день до вылета в Хабаровск, Зара опубликовала на страничке FlyZolo такой пост.
- Такими темпами, когда я вернусь домой, я буду свободно говорить по-русски. Я в Аяне уже почти 3 недели. Погода выглядит многообещающей на завтра! Самолет разогревают на заднем плане, чтобы растопить часть льда, - написала девушка.
Затягивать свое путешествие из-за непогоды Заре уже не в первой.
Напомним, ранее, из-за непогоды отважная летчица почти на три недели застряла в Аяне на севере Хабаровского края. До этого неделю Зара не могла вылететь из Магадана. Путешественница даже отмечала, что уже устает от снега и льда. Также Зара на месяц оставалась на Аляске, также из-за нелетной погоды. Своим примером юная бельгийка хочет привлечь больше девушек к занятию авиацией.
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