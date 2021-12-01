Друзья были в шоке: летчица Зара Резерфорд рассказала, почему пустилась в кругосветку и добралась до Хабаровска

Зара Резерфорд пропитывается русским колоритом. Фото: Светлана Жукова

Зара Резерфорд, 19-летняя летчица из Бельгии, совершающая одиночную кругосветку на сверхлегком самолете «Акула», второй день находится в Хабаровске. «Комсомольская правда –Хабаровск» связалась с Зарой и хабаровчанкой Полиной Грубой, у которой на время обосновалась иностранка.

Полина Груба состоит в международном «Ротари-клубе», который сотрудничает с командой, организовавшей проект FlyZolo. Организаторы обратились к ней с просьбой приютить у себя молодую летчицу в Хабаровске.

- О путешествии Зары я узнала после того, как ко мне обратились с просьбой о помощи с приездом, а у нас в клубе принято принимать гостей у себя дома. Я начала следить за ее путешествием, была на связи с ее командой. Уже 26 сентября ее ждали, переживали. Наконец, она прилетела. Я общаюсь с ней на английском. Зара произвела на меня приятное впечатление – это скромная молодая девушка, без особых претензий и требований. Попросила меня только купить ей хлопья, которые не могла найти в Магадане и Аяне. Хорошо, что они нашлись у нас в «Самбери». Ужинать будем сегодня мантами, - сообщила «КП-Хабаровск» Полина Груба, приютившая Зару хабаровчанка.

Зара в Платинум-Арене. Фото: Полина Груба

Что касается еды, то Заре, помимо полюбившихся блюд русской кухни, таких как борщ и пельмени, очень нравится тайская и китайская кухни.

Кроме того, девушка поделилась своими впечатлениями о том, как ей дается такое непростое путешествие, в котором постоянно сменяются города, страны, континенты, языки и культуры.

- Иногда, конечно, это все смущает и порой не знаешь, как реагировать на ту или иную ситуацию. Но все равно, мне очень нравится, то, что происходит. Я мечтала о кругосветном путешествии, когда была еще совсем маленькой. Мне понравился Дальний Восток, тут очень добрые и интересные люди. Первый раз я нахожусь настолько далеко от дома. Единственный минус – у вас очень холодно! Я уже немного устала от такого долгого путешествия, очень скучаю по дому. Стараюсь всегда быть на связи с родителями по возможности, – рассказала Зара Резерфорд «Комсомолке».

Полина живет в частном доме, поэтому Заре отвели отдельную комнату со всеми удобствами и главное – с хорошим Wi-fi, чего так не хватало в Аяне.

Также для девушки устроили праздный обед в русском народном стиле с котлетами из оленины, блинами, селедкой под шубой и другими национальными кушаньями. На трапезе собрались семьи Полины Грубы и Светланы Жуковой - членов дружественных общественных организаций, помогающих Заре в Хабаровске. Бельгийку нарядили в традиционный платок и водрузили на голову огромную бумажную корону, отчего девушка стала напоминать русскую царевну.

Обед в русском народном стиле. Фото: Светлана Жукова

Со стабильным интернетом девушка, наконец, смогла нормально пообщаться с родственниками и друзьями, которые за нее очень переживали.

- Новость о том, что я отправляюсь в кругосветку очень поразила моих друзей и родственников. Но идея всем очень понравилась. По возращении в Бельгию, я хочу сначала хорошо отдохнуть, а в следующем году буду учиться в университете. Новых больших проектов пока не планирую в обозримом будущем. Но я хотела бы снова посетить Россию еще раз, - отмечает девушка.

1 декабря Зара вместе с Полиной встретилась с игроками ХК «Амур», а также для нее устроили небольшую авто-экскурсию по центральным улицам Хабаровска. Из-за снегопада пришлось отменить встречи в авто-ретро клубе и с Союзом деловых женщин.

Стоит отметить, что девушка готова в случае чего приютить Полину у себя в Бельгии.

Путешествие Зары Резерфорд началось 18 августа в Бельгии. Девушка перемещается на «Акуле» - одном из самых скоростных ультралегких самолетов в мире, специально подготовленном для такого длительного путешествия. Ее маршрут и график часто меняются из-за погодных капризов либо по техническим причинам. Так, путешествие уже затягивалось на месяц в Аляске, на неделю в Магадане и почти на три недели в Аяне.

Напомним, Зара Резерфорд - 19-летняя летчица из Бельгии, совершающая кругосветку, прилетела в Хабаровск во вторник 30 ноября. Девушку встретили с аплодисментами и одобрительными возгласами представители Союза деловых женщин края. Сразу по прибытии Зара сказала, что полет до Хабаровска прошел спокойно.

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