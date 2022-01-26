«Разбили фотоловушки»: хабаровский эксперт раскрыл новые подробности жизни семьи тигрицы Желтобокой

Тигрица Желтобокая знает как эффектно позировать перед камерами. Фото: скриншот с видео

Центр «Амурский тигр» опубликовал короткий видеоролик с тигрицей Желтобокой. Необычное имя она заслужила своим интересным окрасом - на одном боку у хищницы как будто стерли часть полос. На видео грациозная дальневосточная кошка в одиночку царственно прохаживается между деревьев, затем останавливается и поворачивается к камере пушистой мордашкой, позируя словно модель.

- Русская тигрица-красавица. И к пихте маркировочной подойдет, и съемку на ходу одним взглядом остановит, - прокомментировали сотрудники организации данное видео.

Видео снято Александром Баталовым, директором лесоохотхозяйства Дурминское в Хабаровском крае, еще в октябре прошлого года, но выложено пресс-службой центра только в феврале. На данный момент известно, что у Желтобокой есть семья, и совсем недавно тигриное семейство вновь попало на фотоловушки.

- Есть ночные съемки 21 и 22 января тигрицы Желтобокой вместе с семьей. Там и мать, и папаша, и ребятишки. Они живут прайдом, как могут - эта зима холодная, снег большой. Они разбили две фотоловушки, все вместе ходят. Желтобокая как мать - добрая. Рыщет по тайге в поисках корма. Попробуй накормить этих «Гулливеров». Ее потомство уже вполне взрослое, молодым тиграм почти по два года. Уже к весне они станут жить самостоятельно, рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Баталов.

Тигры упитанные, у них хороший мех, чем эти животные отличаются от своих собратьев. Спят полосатые хищники прямо на снегу, либо ищут места, где его меньше - под деревьями, там меньше дует. Поэтому амурские тигры хорошо приспособились к дальневосточным морозам.

Кроме того, из-за падежа кабана корма для полосатых кошек в большом количестве нет, поэтому тигры доедают остатки, а также охотятся на косуль. Кормовой баланс в тайге нарушился.

- В этом году у тигров напряженка с едой, также обострилась межвидовая борьба, еще неизвестно, что будет. В начале февраля в течение двух дней будем проводить учет тигров, еще соберем материалов, посмотрим, что было, что есть. А так, уже начали считать, опытным охотникам раздали специальные дневники, где будет накапливаться информация по месяцам на ключевых местах.

Специалисты ходят по тигриным тропам и учитывают следы, обнаруженные в разные дни. Полный отчет по количеству тигров в Дурминском лесохозяйстве будет готов в марте. А центр «Амурский тигр» оповестит, сколько всего полосатых хищников осталось в Хабаровском крае и в целом по России.

Напомним, ранее «Комсомолка» уже писала о семействе Желтобокой, когда на видео попали мать с двумя сыновьями. Всего у Желтобокой трое детей, которых она родила год и семь месяцев назад. Дочка предпочитает охотиться одна, а сыновья не отходят от мамы и вьются за ней цепью. Из-за крупных габаритов их шутливо прозвали «Гулливерами».

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