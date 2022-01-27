«До конца жизни буду просить прощения у котодеток»: владелица погоревшего приюта в Хабаровске рассказала о причине произошедшего

Ночь пожара стала последней для питомцев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

19 января в приюте «Танин дом друзей» в селе Ильинке произошел пожар, в котором погибло 45 кошек. Шокированные случившимся волонтеры рассказали, что причиной возгорания стала неисправная печь в домике, где жили животные. Накануне этого происшествия в другом пристанище для хвостатых также произошел пожар, в котором погибло около 20 животных. Из-за того, что на место не вызывали пожарных, официального подтверждения информации найти не удалось.

Однако в «Танин дом друзей» сотрудники выезжали и огонь тушили. Хозяйка приюта ранее комментариев не давала, но по прошествии времени все же подтвердила в инстаграм-аккаунте, что виной всему стала неисправная печь. Зоозащитники рассказывали, что владелица должна была переселить питомцев в новый дом, где животные будут в безопасности, но по какой-то причине этого так и не произошло. В старом же месте обитания была сломанная техника, которая и привела к гибели кошек.

Владелица приюта рассказывает о случившемся Источник: Инстаграм/@tanin_dom_druzey_khv Фото: Социальные сети

В посте от имени приюта сказано, что трагическая ночь должна была стать для животных последней в этом доме до их переезда в более комфортные условия. Она действительно стала последней, только их ждал не переезд, а смерть. Теперь владелица посыпает голову пеплом, рассказывая, что для нее произошедшее - огромная трагедия. В комментариях немало сочувствующих людей, призывающих женщину не винить себя в случившемся и желающих ей сил и терпения. Находятся и разгневанные пользователи, высказывающие в ее сторону обвинения.

Хозяйка отвечает на злые высказывания подписчиков Источник: Инстаграм/@tanin_dom_druzey_khv Фото: Социальные сети

По информации, полученной от волонтеров, зоозащитников отрезали от каких-либо новостей о планах приюта на будущее сразу после случившегося. Людей попросту выкинули из чатов и групп, а ведь именно они были основной поддержкой заведения.

- Мы боимся, что в приют наберут других кошек, и их ждет такая же участь. Волонтеры потеряли в огне своих животных. Они отдавали их туда на платной основе, перечисляли деньги на корм и содержание, а также на покупку новой печки и строительство домика, в который кошки так и не переехали. Такие приюты не должны существовать, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ксения П. (имя героини изменено - прим.ред.), зоозащитница.

Этот случай привлек внимание общественности и никого не оставил равнодушным. Ведь в двух пожарах сгорело около 65 животных. Когда те попали в приют, за их судьбу больше не беспокоились. Казалось бы, животные накормлены и от улицы спасены, злые люди не пнут, проходя мимо. Но на деле даже передержки не способны защитить животных от смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Около 65 животных сгорело в двух приютах Хабаровска

Они не могли выбраться из пылающих помещений (подробнее)

Власти планируют построить приют для животных в Краснофлотском районе Хабаровска

В городе нет территории, предназначенной для этих целей (подробнее)

Прокуратура требует создать приют для бездомных животных в Хабаровском крае

Суд удовлетворил требование сотрудника ведомства из Бикина (подробнее)