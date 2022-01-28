Комсомольчанин пытался поджечь автомат с питьевой водой

Жаждущий нарушитель. Фото: скриншот с видео

В Комсомольске-на-Амуре разыскивается мужчина, которого подозревают в порче чужого имущества. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как в темное время суток местный житель подходит к уличному автомату с питьевой водой, затем кладет туда мешки с мусором и пытается поджечь. Часть мешков при этом падает на землю.

Нарушитель крупного телосложения, рост примерно 175-180 сантиметров, славянской внешности, одет в черную вязаную шапку, штаны и ботинки, пуховик без капюшона серо-зеленого цвета, за спиной большой рюкзак черного цвета.

- Пока идет розыск. Аппарат поврежден по адресу: улица Вокзальная, 50, это ближе к центру города. Инцидент произошел в середине января, - сообщили «Комсомолке» в полиции Комсомольска.

Всех, кто хочет помочь в поимке нарушителя, полиция просит общаться по телефону: +7 914 424-11-56.

По данным правоохранителей, это уже второй случай в городе, когда от рук преступников страдают автоматы питьевой воды. Летом прошлого года на Магистральном шоссе монтажной пеной неизвестные залили такой же аппарат, найти их тогда по горячим следам не удалось.

Напомним, в прошлом году в Новороссийске арестовали двоих молодых комсомольчан, которые разрисовали дома своими рисунками. Также гости из Города юности нецензурно выражались и шумели.

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